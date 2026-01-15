內政部今年將首辦「長照移工專班」 全民共築防救災網絡

114年防災士訓練情形。 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 內政部今（15）日部務會報安排民政司及合作及人民團體司(下稱合團司)報告「防災士推動情形」。為提升全社會防衛韌性，內政部民政司及合團司共同擴大推動防災士培訓，114年度共計6,691位村里長、村里幹事，以及1,895位人民團體與合作社成員完成防災士培訓課程，今(115)年除持續鼓勵村里長及村里幹事踴躍參與防災士培訓外，將首度納入外籍移工與婦女組織，並進一步串聯4大國際社團與全國性工商團體，推動防災士制度深入百工百業，共築社會安全網絡。

內政部表示，防災士制度是建構自主防救災能量的核心，村里長在第一線協助各級政府辦理災害防救等工作，必須具備關鍵的災害防救應變知能，在114年6月以前，全國村里長僅有2成取得防災士證書，內政部在補助地方政府開辦村里長防災士培訓專班後，至114年底，全國7,748位村里長當中，已有3,961位完訓，完訓率為51%，村里幹事4,276人，則有2,730位完訓，完訓率為64%，皆有顯著成長。

內政部補充說明，各縣市村里長完訓比率以高雄市84%、嘉義市83%及台南市80%為最高，展現村里長對守護地方安全、共同提升地方防災量能的決心；內政部強調，防災士培訓目的是提供緊急救護專業知識及自主救護能力，並非給予村里長額外任務或壓力，未來也會彈性調整授課內容，讓參加者更易於學習與理解。

此外，內政部也積極連結民間社會資源，去年結合「台灣主婦聯盟生活消費合作社」辦理10場次防災士培訓，培訓500人，成功將防災知能導入社區生活圈；並與「中華民國儲蓄互助協會」合作辦理7場次，培訓485人，運用其深入基層的金融網絡，強化在地互助能量；同時，針對農業、銀髮、照顧等不同領域合作組織，辦理14場次，培訓910人。

今年將以「國際化」與「主流化」為民間團體防災士培訓推動重點，目前已主動拜會各國際獅子會、國際青年商會中華民國總會、國際扶輪台灣總會、國際同濟會台灣總會等各大國際社團，促使其研議將防災士培訓納入組織的年度計畫，希望藉由國際團體的社會影響力，帶動全民防災風氣。

內政部最後表示，考量長照看護移工長期深入我國家庭，今年上半年度將辦理首場「外籍移工防災士培訓場次」，同時，也將與「台灣婦女團體全國聯合會」等團體合作辦理婦女專屬培訓場次。內政部強調，防災工作已不再侷限於傳統公部門體系，透過村里長的在地影響力和人民團體、合作社的多元網絡，提升社區民眾對防災事務的重視，方能實現台灣社會自主韌性的目標。

