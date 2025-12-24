內政部今起發放台中彰化屏東小橘書 陳素月提供助印本免費索取 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

內政部自11月中旬起正式啟動「台灣全民安全指引」（簡稱小橘書）家戶發放作業，自北捷事件後，詢問率大幅增加，今（24）日發放第4梯次的台中市、彰化縣及屏東縣。內政部長劉世芳表示，現總共發放680萬本，約86%，目前規劃明年先從網站改版著手，增加「暴力襲擊」與「無差別攻擊」發生時的自救與躲避指引，供大家參考。

立委陳素月表示，在瑞典、芬蘭、挪威等歐洲國家，家家戶戶都有一本政府定時更新的民防手冊，而在日本，東京都政府也把300多頁的防災書直接寄到700多萬戶東京家庭。

廣告 廣告

「危機總是無法預測，但我們能選擇提前準備。」陳素月說，全民安全指引不只是一份手冊，更是守護日常的工具書，讓每一個人在面對地震、颱風、土石流、堰塞湖溢流等天災和安全危機時，提供大家重要的安全指引，該如何保護、防衛自己、守護心愛的家園，這是每位國民的基本權利。

陳素月指出，書中也鼓勵民眾可以投入義警、義消、義交和防災士等工作，現今全台有超過11萬人已參與過防災士培訓，持續強化全民的防災知識與社會韌性。這些預防準備，是要為了讓每一個人，不分年齡、不分地區，都能更安全一點。

陳素月補充，可能有不少長輩不會上網，或偏鄉、弱勢家庭資訊取得不平等，或危機當下電力、網路、通訊、訊號都有可能中斷出現問題，因此內政部也特別以實體紙本普發台灣全民安全指引；她也提供限量助印紙本，開放讓外派在彰化工作或讀書的學子，可以免費索取。

照片來源：取自陳素月臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

爭取兒童常規疫苗處置費調升每劑200元 黃秀芳：守住台灣免疫防線

台中、台東創意行銷跨年社群熱議 盧秀燕同框饒慶鈴PK超吸睛

【文章轉載請註明出處】