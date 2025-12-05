內政部令封鎖小紅書1年 藍：選擇性執法

（中央社記者王承中台北5日電）小紅書涉1706件詐欺案，內政部命令暫行封鎖1年。國民黨團首席副書記長林沛祥今天表示，臉書一週有5000多件詐騙通報，結果政府卻拿小紅書開刀，這是欺善怕惡的選擇性執法，不在乎民眾在臉書被詐騙，只在乎能否繼續搞意識形態。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄、徐巧芯，以及國民黨立委葛如鈞等人，今天在立法院國民黨團召開「封殺小紅書，假反詐真鎖國？」記者會。

林沛祥表示，政府宣布為了打詐，封鎖小紅書1年，聽起來很有魄力，但根本是作秀，凸顯執政無能，把人民當笨蛋。政府抓小放大、柿子挑軟的吃，稱小紅書2年涉詐財損新台幣2億多元，但根據刑事局的打詐儀表板，台灣人去年遭詐騙500億元，其中絕大多數發生在臉書、谷歌及Line。

林沛祥表示，現在連國中生都知道怎麼在網路翻牆，封鎖小紅書也無法阻擋專業詐騙集團，只阻擋了想看美妝、旅遊資訊的民眾及網拍賣家，政府是在懲罰守法的民眾，強迫民眾學習網路翻牆，這難道就是民進黨口中的民主自由。

林沛祥質疑，今天政府可以用防詐名義封鎖小紅書，明天是否可以用同樣理由封鎖批評政府的論壇。

葛如鈞表示，政府封鎖小紅書的依據為「詐欺犯罪危害防制條例」第42條，但該條文原意為阻擋特定詐騙連結與釣魚網站，並不授權政府封鎖整個社群平台。若政府持續濫用法條邏輯，未來全球所有網站與App都有可能被「預防性下架」，形同走向數位極權。

葛如鈞指出，呼籲民進黨政府應立即停止以打詐為名行封鎖之實，難道把小紅書改名為小綠書，一切就沒事了，切勿因政治立場或顏色不同就封平台、禁聲音。（編輯：謝佳珍）1141205