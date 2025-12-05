內政部令小紅書暫封鎖1年網哀號「要翻牆了」 劉世芳強調依法行政

內政部宣布從昨（4）天起禁小紅書app，消息一出網路社群炸鍋，網友一邊開罵質疑台灣居然也要翻牆，但一邊也討論因應之道。有人翻出官網最新統計，認為詐騙媒介比率小紅書根本沒在前五名，不符合比例原則。對此內政部長劉世芳回應，臉書、Line是因它們有配合打詐中心處理，小紅書則多次已讀不回，才會被禁。

詐騙＋官方已讀不回 內政部祭「小紅書一年封鎖令」

點開小紅書app想滑一下，下一秒卻被登出，想再登入可頁面卻一直轉呀轉，因為內政部4號起以詐騙為由，再加上小紅書官方已讀不回，宣布禁小紅書一年。消息一出網路炸鍋，網友直呼竟然也有用國外APP要翻牆的一天，還有人問有沒有推薦的VPN要翻牆了。但也有網友認為小紅書被禁不是因為詐騙多，而是違反法規，甚至還出現小紅書自救會。

網路詐騙愛用平台 臉書30天通報破5萬居冠

民眾看法兩極，有人認為還有其他替代平台，但也有人質疑以詐騙為由只禁小紅書並不合理。根據政府公開資訊，詐騙平台第一名就是臉書，過去30天破5萬則詐騙訊息；年輕人愛用的Threads則是第二名；第三名Instagram也有7000多則，可小紅書跟本排不上前5名。

過去30天詐騙媒介排行。圖／台視新聞

面對外界抨擊聲浪，內政部長劉世芳出面解釋，像是臉書、Line都有按照台灣的規範，有窗口或打詐中心處理詐欺防治有關業務，也會與政府溝通。可小紅書是「已讀不回」、從來不管台灣的法治，視我國的打詐條例於無物，因此強調一切依法行政，只是這波爭議恐怕還沒這麼快落幕。

