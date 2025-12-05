內政部令小紅書暫封鎖1年 蔣萬安：標準應一致

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北5日電）內政部針對小紅書APP祭出1年封鎖令，台北市長蔣萬安今天說，打詐一定要做，但標準應一致且合理，若政府執意推動，難道還能自稱是「不翻牆的民主」。

內政部昨天宣布，小紅書近2年涉詐案1706件且對發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

蔣萬安今天下午赴台北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪表示，打詐當然一定要做，而且大家都會支持，但是標準應該要一致且合理，如同許多人已經表達的，台灣還有其他社群平台充斥著詐騙廣告與訊息，政府應清楚說明標準在哪裡。

蔣萬安說，政府若評估過，認為此禁令有助打詐，那接下來應每個月或定期檢視成效。

蔣萬安說，他看到有人質疑，政府是因為小紅書屬於中國大陸的社群平台所以做此決定，但他認為要對台灣的民主及年輕人有信心，更何況台灣一直以言論自由引以為傲，若政府執意如此，難道還能自稱是「不翻牆的民主」。

此外，台北市副市長李四川今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，談及小紅書議題時同樣表示，他一直贊成兩岸應該要多交流，越緊張越要交流，才不會產生誤會與誤判，交流絕對比交惡好。（編輯：謝雅竹）1141205