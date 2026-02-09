內政部促釐清李貞秀國籍爭議 韓國瑜喊院長的天職是保障立委履行職責

立法院長韓國瑜就李貞秀國籍爭議首度表態，強調是否違法應由行政機關依法處理，院長職責是保障立委能夠履行職責。（圖／周志龍攝）

立法院長韓國瑜今（9）日首度就陸配立委李貞秀的國籍爭議發聲。他表示，李貞秀是否符合《國籍法》規定、是否涉及違法問題，應由相關行政機關依法處理，而身為立法院長的職責，就是確保每一位立法委員能在沒有後顧之憂的情況下專心問政。

民眾黨新會期將迎來6位新科立委，其中擁有陸配背景的李貞秀備受關注。由於出任中華民國公職，依《國籍法》規定不得持有雙重國籍，內政部在李貞秀就任前夕，便多次要求其提出放棄中國大陸國籍的相關證明，否則立法院作為主管機關，必須依法處理其職務資格。

雖然李貞秀於宣誓就職當天公開表示，她已返回出生地申請放棄中國大陸國籍，但相關申請未獲受理，並強調自己「絕對效忠中華民國」。不過，內政部長劉世芳不僅要求立法院儘速釐清國籍問題外，也表明若李貞秀未依法提出放棄國籍證明，未來將不提供其有關「機密」層級以上的相關索資。

面對相關爭議持續延燒，韓國瑜回應指出，他會「保障每一位立法委員」。他強調，李貞秀是否符合《國籍法》、是否涉及違法，應交由相關行政單位依法認定，而立法院長的角色，就是確保立委能在制度保障下履行職責，專心為民眾問政、爭取最大福祉，「這是我的天職。」

