內政部修正都市危老建物加速重建條例納老宅延壽機制及租稅優惠

內政部長劉世芳日前主持部務會報，安排國土管理署報告「都市更新及危老重建政策推動情形」，並通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案。劉部長表示，為全面強化國內建築安全與防災韌性，政府正同步推動都市更新、危老重建及老宅延壽等政策，以面對國內逾三十年老宅已突破五百萬戶、人屋雙老與少子化等挑戰。

劉世芳指出，本次修法特別將目前推動中的老宅延壽機能復新機制納入法規體系，延長建物使用年限，強化住宅安全，並提升建築機能與永續性能。其餘調整重點還包括「精進重建適用範圍」、「新增捐贈社會住宅及福利設施容積獎勵」及「稅負減免優惠」等措施。鑑於條例原定施行期限至一一六年五月卅一日，為持續提升建物安全並推動居住品質改善，本次修法將條例名稱修正為《都市危險及老舊建築物重建修繕促進條例》，並刪除施行期限，以利政策長期推動，修正草案將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議。

內政部說明，本次修法重點之一為精進重建適用範圍，以住宅使用為核心，避免過去出現基地過小之「紙片屋」或飯店、商辦借危老重建取得大量容積等現象。新法明定重建合法建築物之住宅使用比例須達二分之一以上，以落實改善居住環境之立法目的；另增訂重建計畫未達五百平方公尺者，其申請容積獎勵上限下修為基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍，以提高施工安全並引導擴大重建規模。至於重建面積達五百平方公尺以上且配合提供社會住宅及福利設施者，可享有最高基準容積15%的獎勵，以肯定其對危險建物更新與社會福祉之貢獻。

為提高民眾參與意願，本次修法亦比照都市更新條例新增協議合建稅賦優惠，包括原所有權人與起造人因合建辦理產權移轉時，可減徵40%土地增值稅與契稅；另在修繕施工期間及完工後二年內，其地價稅及房屋稅可減徵50%，以降低民眾負擔並提升重建與修繕誘因。另為鼓勵危老案件符合國內節能減碳、再生能源之永續重大政策，及取得綠建築銀級、耐震等標章，政府也透過綠色金融給予相關支持，在促進居住安全之際，也符合國家永續發展目標。