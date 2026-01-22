內政部修法增學校工廠人均防空避難面積 7/1上路

（中央社記者高華謙台北22日電）為強化社會韌性，內政部修正通過規則，將學校、工廠等應附建的避難空間面積計算基準，由現行每人0.75平方公尺提高至每人1平方公尺；另針對露出地面的建築構造體，要增加混凝土厚度等。預計今年7月1日施行。

內政部部務會報今天修正通過「建築技術規則」建築設計施工編部分條文，內政部常務次長吳堂安在部務會報會後記者會表示，為強化社會韌性，完善防空避難設施整備是安全及防災重要基礎，因此參考歐洲及亞洲等國家避難設施經驗，精進台灣國內建築技術規則，研析民眾進入避難狀態管理機制及各種災害情境，修正防空避難設備設置面積、構造及設備等相關規定。

廣告 廣告

吳堂安說明，內政部自114年起積極配合行政院與國防部規劃，展開全國防空疏散避難整備工作，實地考察台北、台中防空避難室設置情形；全社會防衛韌性即是讓民眾從生活中養成應對突發狀況及危機處理知識，熟悉防空避難指引與相關應變措施，建構更完善的社會自救及互救能力，才能夠在極端情況時正確判斷與行動。

國土署主秘歐正興指出，今日通過的「建築技術規則建築設計施工編」，將學校、工廠等應附建的避難空間面積計算基準，由現行每人0.75平方公尺提高至每人1平方公尺；開口直接面向戶外的門窗需強化遮煙性，防止濃煙竄入。

歐正興解釋，針對露出地面的建築構造體，要增加混凝土厚度；另增列盥洗室設置、強化空間通風換氣、提升照明標準、緊急電源插座等設施設備規範，以發揮完整防災避難效益，後續將依法制作業程序發布。

歐正興強調，考量新制實施需要充足宣導時間，未來既有建物涉及增建、改建及變更用途的情況下，就必須依照新制辦理；也就是若在7月1日法規實施後，建造執照尚未送件至地方政府，就需要調整設計以符合新制規範，但不會溯及既有案件。（編輯：張若瑤）1150122