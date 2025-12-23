內政部偕地方推動共用管道建設成果豐 頒獎

內政部攜手地方政府推動「道路養護管理及人行環境無障礙」、「都市公園綠地無障礙環境」及「共同管道建設」三項計畫成果豐碩，並於昨（廿三）日舉辦一一四年度考評成果頒獎典禮。內政部次長董建宏表示，自一一一年迄今，內政部共補助地方政府完成二八七所學校周邊通學環境改善，今年更首度將「學區周邊道路環境及通學安全性」納入單獨考評，希望藉此鼓勵地方政府更積極降低學區交通意外事故風險，同時還新增「民眾票選路段改善幅度」獎項，讓政府相關單位能更精準優先解決民眾生活交通的痛點，提升道路品質與保障用路人的通行權益。

董建宏說明，除今年考評新作法外，內政部也針對都市公園綠地無障礙環境，邀請專家學者及身心障礙團體一同實地勘察，二年已完成全國六十六處公園「出入口」、「通路」、「設施設備之可及與近用」及「標誌」等項目，加速公園無障礙環境的建置；另外，在共同管道建設部分，目前全國共同管道建設已規劃四三四處，管道長度約五○五○公里，投資經費約八九二億元，其中已完成共同管道長度達二九四七公里，進行中長度為七三八公里，規劃設計中的長度一三六九公里，中央會持續與地方共同合作，加速共同管道建設的進行。

董次長表示，道路養護管理暨人行環境無障礙考評，由臺北市、臺中市獲評優等，新北市、桃園市、臺南市、高雄市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、基隆市及嘉義縣等為甲等；都市公園綠地無障礙環境項目，由臺北市、桃園市獲評特優，臺中市、臺南市、高雄市及彰化縣為優等；共同管道建設部分，則由臺北市、新北市、桃園市獲評優等。