內政部偕宮廟宣講安全手冊 防災士培訓擬納後備軍人

（中央社記者游凱翔台北4日電）為強化「台灣全民安全指引」手冊及防災士宣導，內政部今天表示，9日起將在全台16間著名宮廟舉行手冊宣講會，同時與國防部討論明年起規劃將後備軍人納入防災士培訓對象，目標是「先普及、再分級」。

國防部11月19日展開全台普發「台灣全民安全指引」手冊，預計明年1月5日前完成，手冊也新增堰塞湖災害應變指引。

內政部下午舉行「宣導台灣全民安全指引及防災士培訓推動情形」及「老宅延壽計畫宣導規劃情形」部務會報會後記者會，主任秘書黃駿逸、宗教及禮制司長林振祿、消防署主任秘書張裕忠等人出席。

手冊與防災士部分，林振祿指出，內政部9日起將結合全國16座地方宮廟辦理手冊宣講，盼透過在地宮廟的社群影響力，推廣防災宣導觀念，每場次人數約200至300人，將邀請當地縣市首長、村里長、信眾及一般民眾，每場次總時數約1小時，主要聚焦「防災士培訓」及「宣導台灣全民安全指引手冊」。

林振祿表示，宣講內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，以及空襲、軍事侵略等緊急狀況應變方式。

針對防災士培訓進度及目標，張裕忠指出，統計至目前為止，取證人數共8萬4691人，年紀最小8歲、最大92歲；今年也強化台電、中華電信、保全與郵局等企業團體的培訓，並加強培訓村里長與役男，盼在既有基礎上達成今年底10萬名防災士目標。

至於防災士未來是否朝向「分級」，並與後備指揮部結合以強化動員能量。張裕忠提到，今年優先強化國營企業的防災士培訓，至於明年，已與國防部洽談是否將後備軍人納入訓練對象，因此目標是「先推動普及，再推動分級」。

內政部強調，當前國際區域情勢複雜，台灣又位處環太平洋地震帶與颱風路徑，強化全民應變能力刻不容緩，而透過宗教團體重要平台，不僅能將防災避難知識普及到各角落，也盼整合民眾、社區與企業防災能量，共同推動「人人是防災士」願景，使社會具備更完整自救、互救能力。

此外，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）也在臉書發文表示，危機可能隨時隨地發生，並分享她的防災包物品，強調必備清單包括英國茶葉、日本口糧以及台灣的全民安全指引。（編輯：林克倫）1141204