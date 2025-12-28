內政部元旦新制鼓勵青年敢婚敢生 釋出逾千戶婚育宅、擴大租金補貼

行政院通過「青年婚育租屋協助專案」，將從社會住宅中釋出1.1萬戶「婚育宅」，並擴大租金補貼範圍。台灣房屋提供



為創造友善青年婚育的環境，鼓勵年輕人敢婚、敢生，內政部推出「青年婚育租屋協助支持專案」，並宣布明年1月起資格再放寬、補助也加倍，結婚登記2年內的家庭，租金補貼加碼50%，每多生一胎加碼補助50%，並新增超過1千戶婚育宅提供民眾抽籤。包租代管社宅明年則提供最高6千元「育兒安全設施」補助。

內政部表示，自明年1月起，300億元租金補貼受理「加碼補」申請，結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼50%，每多生一胎再加碼補貼50%，無加碼上限，但不得超過實際租約金額。至於申請資格部分，婚育族群所得標準，將由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍。

廣告 廣告

除了租金補貼加碼外，中央今年分別於雙北及桃園、高雄、台南釋出1,022戶婚育宅，總計受理件數將近3千件，相當熱門搶手，預估未來3年內將再新增1萬戶的婚育宅供給，明年則會依照社會住宅完工的進度，分別在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣等11個縣市提供逾1,000戶。至於育兒家庭承租年限部分，含延長可達12年，確保居住與子女就學穩定性，再結合其他部會育嬰留停及生育給付等資源，有效減輕整體經濟負擔。

除此之外，內政部指出，包租代管社會住宅第5期計畫已於今年10月1日正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，明年1月1日起修繕補助最高可領6千元，亦可洽詢國家住都中心委託的租賃住宅服務公會與業者，獲得在地服務及專業協助。

不過內政部也提到，新婚與育兒家庭最需要的，就是全面性、且長期不間斷的政策支持，內政部對此規劃未來7年將投入270億元經費，建立穩定可持續執行之措施，然而明年度中央政府總預算案審查進度延宕，由於內容涵蓋其他部會之公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，如相關支持資源無法如期到位，將導致整體政策卡關，實質影響民眾權益，呼籲立法院儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。

更多太報報導

7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲

地震搖晃她超怕！看護尖叫不逃「半身護阿嬤」緊抱不放

無視宜蘭強震狂搖 水豚超淡定反應笑翻網友：根本台灣人