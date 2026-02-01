內政部全國性社團公益貢獻獎 開始報名

為鼓勵社會團體持續投入公益服務，發揮公民社會正向影響力，內政部持續辦理「全國性社會團體公益貢獻獎評選」，今（115）年度評選活動已正式開放線上報名，報名期限至今年3月31日止。誠摯邀請長期深耕公益服務的全國性社會團體踴躍參與，共同分享投入公益行動的感人歷程，展現社會團體豐沛且多元的公益能量。

內政部指出，社會團體是我國公民社會的重要基石，不僅長期回應多元社會需求，更在面對疫情、災害及社會變遷時，扮演支撐公共服務的重要角色，是強化國家「社會韌性」不可或缺的力量。為使優質公益行動獲得更多肯定與交流，內政部自108年起持續辦理公益貢獻獎評選活動，期透過公開評選與表揚機制，肯定團體對社會的付出，深化大眾公共參與，進一步凝聚公民社會力量，提升社會整體面對風險與挑戰的應變與復原能力。

內政部說明，115年度參評資格限於111年12月31日前經內政部核准立案的全國性社會團體，團體可依其主要業務性質，擇一類別報名參加，包括學術研究、藝術文化、醫療衛生、體育休閒、社會福利、公益慈善、經濟發展、宗教服務、環保生態或敦睦互助等。為擴大表揚對象並鼓勵更多團體展現公益成果，近1年內未曾獲得本獎項者，將列為優先評選對象。

本次評選以團體公益服務成果為主要評分重點，其中70%由團體自行提出具體公益事蹟，例如社會福利類社團投入社會所需的福利服務、志願服務及社區照顧等工作，展現關懷弱勢族群的實質貢獻，並敘明其與聯合國永續發展目標（SDGs）的關聯性。其餘30%的配分，則就社團依章程推動會員服務及專業業務發展的成效進行評選。另為鼓勵團體落實性別平等，促進各性別平等參與公共事務及決策機會，凡訂有性別友善相關措施者，將於總成績中予以加分。

內政部提醒，有意參與評選的社會團體，請務必於今年3月31日前完成線上報名。後續內政部將先就會務運作進行初審，再邀集專家學者及相關機關組成評審小組辦理決審，預計於115年9月後擇期舉辦頒獎典禮，獲評金質獎的團體最高可獲得獎金新臺幣3萬元，並予以公開表揚，期藉由獎項鼓勵更多團體投入公益行動，共同推動永續發展目標，為社會注入更多溫暖與希望。相關資訊可至內政部網站合作及人民團體專區查詢。

(撰文、攝影：內政部)