內政部全額補助 屏東鹽埔漁港抽水站啟用

內政部長劉世芳今（廿六）日出席屏東縣「新園鄉鹽埔漁港B、C 幹線雨水下水道抽水站新建工程」竣工啟用典禮。劉世芳表示，屏東縣新園鄉鹽埔漁港地區長期飽受淹水之苦，現在終於有了解決方案。中央透過「前瞻基礎建設」計畫，全額補助屏東縣政府四億七三二一萬餘元，完成新建抽水站、防潮設施、護岸及雨水下水道等防洪改善建設，預期可降低在地積淹水風險，提升整體防災韌性，守護逾一．八萬民眾生命財產安全。

總統府資政蘇貞昌表示，本次專程回到屏東，與大家一起見證地方大喜事鹽埔漁港抽水站正式啟用。回顧四十五年來，經過歷任與現任總統、行政院長、內政部、屏東縣長及在地民意代表等共同面對淹水的問題，透過齊心努力，才能有效整合在地意見及讓相關工程都能依照規劃期程順利推動，讓問題妥善被解決，再次感謝過程中出力及做事的所有人。

廣告 廣告

劉部長指出，時任行政院長蘇貞昌為妥善解決屏東在地淹水問題，指示吳澤成政委與內政部要用中央的力量全力支持地方強化整體防汛設施設備。特別是鹽埔漁港地區位在高屏溪和東港溪出海口之間，地勢低窪，加上台灣海峽潮汐影響，每逢大潮或豪雨，五房排水幹線水位就會上升，導致雨水無法順利排出，中正路周邊地區經常積水成災。為了協助地方徹底改善排水問題，在B幹線和C幹線各設置抽水站，並搭配防潮設施、護岸和雨水下水道等配套工程，新建的抽水站採用「機械抽排」與「外水防禦」並行的策略。當颱風或強降雨來襲時，可以立即啟動抽水作業，有效解決中正路一帶的積水問題。整體工程完成後，B、C幹線合計可提升約二四七公頃集水區的防洪能力。

劉世芳提及，颱風季期間，村里長都非常辛苦，都必須要兼顧防災的各項大小事，為擴大全民防災能量，目前屏東縣已有一八八位村里長完成內政部防災士訓練，占村里長總數約四十三%；此外，屏東縣全縣有三一三四人取得防災士資格，未來將持續鼓勵一般民眾踴躍參與訓練，共同培養正確消防、救護知識及完備自助互助能力，發揮自救、救人及互救的社區力量。