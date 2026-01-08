內政部公布最新租金統計：逾6成行政區租金平穩、新北1.3萬居冠

內政部公布2025年下半年租金統計，由政務次長董建宏率地政司司長林家正、統計處處長饒饒志堅主持，並偕同業者出席。徐筱嵐攝



內政部於今（1/8）日舉行第四次租金統計資料發布記者會，公布截至2025年9月底全國各行政區租金行情 ，隨著租金補貼政策推動，全國有效租約案件量已衝破71.7萬件，儘管租屋市場熱絡，但數據顯示全國租金總價中位數維持在8500元 ，且全台超過6成行政區的租金中位數呈現「未成長」態勢，僅苗栗、彰化和嘉義的租金漲幅超過1成，但因案件較少，使得漲幅較為顯著。

內政部每年定期於1月及7月公布全國租金統計相關資訊，今日公布2025年下半年租金統計，由政務次長董建宏率地政司司長林家正、統計處處長饒饒志堅主持，並偕同租賃住宅服務商業同業公會全聯會理事長劉貞君、不動產仲介公會全聯會新聞媒體委員會會長張欣民等出席記者會。

廣告 廣告

內政部公布2025年下半年租金統計，由政務次長董建宏率地政司司長林家正、統計處處長饒饒志堅主持，並偕同業者出席。徐筱嵐攝

地政司司長林家正表示，在全國縣市的租金總價比較中，新北市以中位數1.3萬元居冠 ，其次是台北市的1.25萬元 ，桃園市則以1萬元排名第三 ；全國租金總價中位數為8500元，與前一期相同，在全國293個行政區租金總價中位數，有超過6成的租金中位數未成長，整體仍以雙北行政區的租金總價中位數較高。

針對不同租屋型態與屋齡的交叉分析，林家正指出，屋齡對於整戶型產品的租金差異有較明顯影響 ，未滿30年的整戶租金中位數為1萬7000元，30年以上降至1.3萬元 。獨立套房部分，未滿30年中位數為1萬元，老屋則為8500元 ；至於分租套雅房的租金差異受屋齡影響最小 ，中位數約落在6000至6250元之間 。

在全國縣市的租金總價比較中，新北市以中位數1.3萬元居冠。內政部提供

至於租屋型態分布，老公寓仍是租賃市場主力，統計顯示，整戶（層）出租占比最高，達46%；其次是分租套（雅）房占41%，獨立套房則占13% 。值得注意的是，台灣租屋市場物件普遍偏老，屋齡30年以上的老屋占比高達 63% ，又以分租套（雅）房中的老屋占比70%最高 。

同時，林家正也宣布，同步推出「租金查詢平台」，結合GIS與視覺化技術，將抽象的統計數據轉化為地圖模式，透過「租屋案件分布熱區圖」，查詢租賃案件集中區域，快速鎖定適合租屋地點，民眾可依照自身租屋條件需求查詢與比較周邊租金資訊，進一步評估合理租金負擔。

內政部特別開發建置「租金查詢平台」，民眾可於平台的地圖上點選位置、輸入地址或以大專院校進行查詢。內政部提供

租服公會全聯會理事長劉貞君親自測試，他直言，租金市場當中，房東、房客對於價格各有想法，政府推出租金查詢平台，對業者而言，更具有公信力，且對租金透明化非常有幫助，參考價值極高，呼籲所有租服業者一起來使用。

不動產仲介公會全聯會新聞媒體委員會會長張欣民認為，租金查詢平台可加速資訊透明化，尤其女性在租屋市場容易遭遇歧視與不便，對租屋者更有保障和幫助，期待未來能從每半年發布一次，精進至每季公布一次，更貼近市場資訊。

更多太報報導

修國安法阻中共威脅 馬士元：1949年來最嚴峻「幾乎重演俄烏戰爭前」

高市警長換人？林炎田北上趙瑞華呼聲高 劉世芳5字快閃

新住民育兒有後盾！內政部：元旦起外籍親屬最長可停留1年 估2千家庭受惠