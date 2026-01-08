內政部公布114年下半年租金統計 同步推出視覺化查詢平台

內政部這次同步推出「租金查詢平台」，結合GIS與視覺化技術，將抽象的統計數據轉化為地圖模式，民眾可依照自身的租屋條件需求查詢與比較周邊租金資訊，進一步提升市場租金透明化。 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 內政部今（8）日部務會報安排地政司報告及發布「114年下半年租金統計資料」。劉世芳部長表示，為促進租屋市場資訊透明，內政部每年定期於1月及7月公布全國租金統計相關資訊；此外，這次也同步推出「租金查詢平台」，結合GIS與視覺化技術，將抽象的統計數據轉化為地圖模式，民眾可依照自身的租屋條件需求查詢與比較周邊租金資訊，進一步提升市場租金透明化。

內政部說明，這次公布的「114年下半租金統計」，統計樣本為114年9月底租金補貼有效租約資料，總計71.7萬件(較上期增加4.3萬件)，租屋型態以整戶(層)及分租套(雅)房為主。經統計，全國租金總價中位數為8,500元，與上期相同，各租屋型態的租金總價四分數也與上期相近；在全國293個行政區租金總價中位數中，逾6成行政區租金中位數未成長，整體而言，仍以雙北行政區的租金總價中位數較高。

內政部指出，為提供民眾更直觀便捷的租金資訊查詢服務，特別開發建置「租金查詢平台」，民眾可於平台的地圖上點選位置、輸入地址或以大專院校進行「單點查詢」；也可以縣市、鄉鎮市區進行「行政區查詢」。兩種方式皆可依不同租屋型態(全部類別、整戶(層)、獨立套房、分租套(雅)房、屋齡(30年以上、未滿30年)及環域半徑(1公里、2.5公里、5公里)篩選查詢範圍內最新租金總價四分位數，快速掌握該地區租金價格情形。同時，也可以透過「租屋案件分布熱區圖」，查詢租賃案件集中區域，快速鎖定適合租屋地點，進一步評估合理租金負擔。

內政部表示，新推出的租金查詢平台，可至以下網址(https://moisagis.moi.gov.tw/rent/)查詢使用。另外，本期的租金統計資訊也同步公布於於內政部不動產資訊平台(https://pip.moi.gov.tw/)，如有需要並可至地政司網站「租賃條例專區」(https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/89)下載相關資料內容。

