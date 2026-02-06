即時中心／黃于庭報導

根據《國籍法》規定，若要擔任民選公職，1年內必須放棄除我國之外的他國國籍。然而，擁有中配身分的李貞秀，近日就職民眾黨不分區立委，她表示，中國當地機關態度為「台灣又不是外國」，放棄國籍以失敗告終，更宣稱自己唯一僅有的就是中華民國護照。內政部拍板，未來將不提供李貞秀調閱密件以上文件，更2度函文立法院；要是立法院仍不理會函文該怎麼辦？部長劉世芳回應，可能要到憲法法庭處理。

劉世芳日前接受專訪時表態，將不提供李貞秀調閱密件以上資料；不過，若後續其他部會認定可提供機密，內政部是否會調整作法？她回應，有些資料是機關首長可自行決定，並考量本於職權的利益衡量，關於這部分的法制研析，內政部提供給各部會參考。

針對李貞秀國籍爭議，劉世芳表示，目前函文立法院2封以上的公文，不過仍不得而知，立院是否已取得李貞秀放棄國籍的申請文件，內政部基於是《國籍法》主管機關，有義務通知立法院查察。

李貞秀國籍爭議 劉世芳：可尋求憲法法庭處理

若立法院不理會函文，內政部將如何因應？劉世芳說，立委解職機關為立法院，內政部職權無法及於立委，不過會一再提醒，立法院是否本於職權行使、基於《國籍法》規定處理解職。

「到目前為止，對於李貞秀是否有提出申請，內政部仍無從得知」，劉世芳指出，接受正本機關為立法院，但未來如果有這樣的狀況，可能需要到憲法法庭。而法制處長鄭信偉補充，從憲法權力分立角度而言，立法院與行政院各有職權，要是產生爭議，據《憲法訴訟法》規定，可以到憲法法庭尋求最後處理。

而此舉是否代表不排除聲請釋憲？劉世芳則強調，「不是，我的意思是說，這是院際之間的處理方式，不是內政部對立法院」。

原文出處：快新聞／內政部出大招！韓國瑜若不甩解職李貞秀 劉世芳拍板「這手段」處理

