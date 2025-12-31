內政部出手了！公務員赴中「須事先申請許可」新規上路時間曝光

即時中心／高睿鴻報導

中國近年不斷強化滲透作戰，為台灣敲響國安警鐘。除此之外，內政部今（31）還點出，中國不斷緊縮對陸港澳的政治及國安管控；違法留置、盤查我國人的案例更是層出不窮，導致公務員赴中的安全風險也不斷提高。內政部今日特別提醒，從明（1）天起，強化公務員赴陸相關機制，政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國安、利益或機密之業公務人員、涉及國家核心關鍵技術之人員赴陸探親、探病或奔喪的親等，由「四親等內」修正為「三親等內」。

內政部說明，以上規則源自於，日前公告修正的「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第6條、第7條、第10條條文及相關行政規則，自2026年1月1日生效。內政部強調，此次修正公務員赴中相關法規，是為保護我國全體公務員，提高危機意識；以及維護國家安全，強化公務員赴中管理機制。

同時，內政部也提到，明定簡任（或相當簡任）第11職等以上人員，未經申請許可，原則不准赴中，且申請時間修正為「7個工作日前」；並針對赴中有異常情事或失聯者，由所屬機關即時通報權責機關續處，以加強保障公務員赴中安全。

內政部說明，政府秉持「保障公務員安全就是保障國家安全」精神，這次透過修正公務員赴陸相關法規，強化機關間對失聯或異常情事的通報應處能力，避免公務員赴中遭不當對待。最後，內政部也呼籲全國公務員，若要前往中國，須事先向服務機關申請獲許可，並至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」填寫相關資訊，才能確保行程不受影響、且保障自身安全。

