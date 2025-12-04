內政部出手小紅書「限流1年」 資安檢測15項全不及格！300萬用戶受影響

內政部次長、行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元（左二）今天在刑事局記者會上宣布將對小紅書「限流1年」。李依璇攝

內政部今天在刑事局召開記者會，宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對在台擁有逾300萬用戶的「小紅書」APP發布「停止域名解析、限制接取」（俗稱限流）命令，暫定期間一年。官方強調，小紅書涉及逾1700件詐騙、資安檢測15項全不符標準，且企業拒不配合法規，已成高風險詐騙溫床。不過，政府此次祭出的「限流」措施，實務執行恐受限於技術門檻與法律框架，封禁效果備受考驗。

馬士元指出，小紅書自2024年起已涉及1706件詐騙案件，財損高達2億4768萬元，但因平台不受台灣司法管轄、執法機關無法取得必要資料，偵辦經常卡關，形成「法律真空」。國安局先前對小紅書進行資安檢測，15項指標全數不合格，加上平台一年內暴增百萬名台灣用戶，恐成為網購詐騙與個資外洩的高風險場域。

馬士元表示，今年10月，政府透過海基會正式函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司提出改善，但至今未獲回應。內政部以中國與美國部分州政府已對小紅書祭出罰則或禁用為例，強調倘若政府置之不理，「對合法業者不公平，也形同公權力棄守」。

內政部透過海基會函請小紅書上海母公司提出改善作為，但未獲回應。李依璇攝

此次政府打算採取的「停止解析、限制接取」措施，本質上是阻斷台灣網域與國際網路節點的連線，屬行政命令層級。然而實務上，小紅書APP仍可透過鏡像站、不同域名、VPN等方式繞過。

內政部強調，在台提供服務的平台都必須接受本地法令，包括Meta、Google、LINE、TikTok等國際企業，均已設置法律代表人並配合台灣執法，唯獨小紅書完全不回應，也未建立管道讓台灣用戶申訴。官方統計，今年1至11月，各部會依詐防條例通報的涉詐網站已有4萬5094組，小紅書被限流並非首例。

馬士元記者會上也呼籲民眾停止下載與使用小紅書，並請Google等主要廣告平台「善盡企業社會責任」，全面停止刊登小紅書相關廣告，以降低詐騙風險。政府後續將持續要求境內外平台提升法遵能力，並研議進一步措施以保障用戶資訊安全。

不過，有不具名學者指出，詐防條例雖授權政府採類似措施，但針對大型跨境平台缺乏明確義務規範，加上小紅書無在台落地公司、無法可罰，法制仍不足，「限流」更像是政策表態，實際效力有限。



