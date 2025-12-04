內政部出手限制小紅書 PTT轟直接戒嚴：明天抖音、後天淘寶

在台擁有超過300萬用戶的「小紅書」APP，內政部公告將對「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取，暫定期間1年。相關消息一出，立刻在PTT引發熱烈討論，不少人就問，「今天小紅書，那明天是誰？」

內政部出手將對「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取，暫定期間1年。（圖／中天新聞）

刑事局統計，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國安局資安檢測15項指標全數未合格，近期該平台在台灣使用量於1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄被害人求償無門，自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元。

廣告 廣告

刑事局指出，因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，為因應情資研判及實際偵辦高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年後續將視該公司是否善意回應及主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

有網友針對內政部出手禁小紅書1年之事在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

對於內政部「出手」，限制小紅書1年一事，有網友在PTT八卦版以「今天小紅書，明天是？」為題發文，內容提到，這東西其實就跟陸配一樣對吧？雖然不會全部的人都覺得這樣對，可以得到部份人的認同就夠了。

該網友質疑，國安、詐騙，從每日新聞報導風聲鶴唳的理由，還有什麼理由很好用可以用來把網路關掉的？下一個以國安、詐騙等被禁的項目會是？

網友們開酸直接戒嚴。（圖／翻攝自PTT）

該篇貼文一出，網友們紛紛表達看法；有人認為，「大概直接戒嚴吧」、「以後只有小綠書脆不禁，其他全禁了」、「綠色長城另起爐灶」、「今日尼泊爾，明日台灣」、「大戒嚴大成功，言論自由已死」、「今天小紅書、明天抖音、後天淘寶」、「新潮流不滅，台灣不會好」、「從沒想過資訊管制這件事竟然會在台灣發生」。

延伸閱讀

小紅書遭限制1年！PTT網友開罵「我們比較像X產黨」：以後是否需要「翻牆」

網友查教召見「納編戰時動員」 後備指揮部：優先召集

賴清德最新民調曝光！網驚呼：看來賴下邁上真的不遠了