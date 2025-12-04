內政部出手限制「小紅書」1年 刑事局公布詐騙數據

內政部公告將對「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取，暫定期間一年，刑事局今（4）舉行記者會公布數據，指出小紅書自去年至今已涉入千餘件詐騙案，財損超過2.4億元。

刑事局今舉行記者會說明「小紅書」涉詐內容。（圖／翻攝畫面）

刑事局統計，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國安局資安檢測15項指標全數未合格，近期該平台在台灣使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄被害人求償無門，自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元。

刑事局指出，因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，為因應情資研判及實際偵辦高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年後續將視該公司是否善意回應及主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

刑事局表示，為保障台灣用戶個資安全，海基會今年10月14日函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應；另大陸也曾對「小紅書」進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄，台灣用戶及商家陷入網路購物詐騙風險。

根據統計，今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有45094組，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例，凡在我國境內提供服務網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，其餘在台營運的平台亦有責任主動配合。

內政部呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告，同時提醒民宅切勿下載該軟體，如已下載亦請停止使用，改以其他符合資訊安全標準之合法平台為佳，政府將持續要求國內外網路平台及APP業者強化法遵措施，具體改善服務品質，保障國人權益與使用安全。

