內政部出手！小紅書涉詐高風險 一年期停止解析啟動

【警政時報 徐煜勝/台北報導】內政部今（4）日宣布，因「小紅書」APP涉及高風險詐騙、資安檢測完全不合格、拒不配合法規，將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條啟動「詐欺犯罪防制緊急事件」處置，自即日起對該平台發布網域停止解析及限制接取命令，暫行期間為一年。內政部強調，後續將視業者是否願意善意回應、配合法規改善資安風險，再研議是否延長或解除。

刑事局詐欺犯罪防制中心主任張文源說明。（記者徐煜勝翻攝）

內政部指出，小紅書在台用戶已突破300萬人，但先前經國家安全局進行資安檢測，15項指標竟無一合格，顯示其軟體架構存在嚴重風險。

此外，自113年至今，小紅書已涉及1,706件詐騙案件，共造成超過2億4,768萬元資金損失，更因平台拒絕配合調取必要資料，導致台灣執法機關追查困難，被害人求償無門，形成事實上的「法律真空」。

內政部指出，近一年小紅書於台灣的使用量暴增百萬，恐成為網購詐騙滋生的高風險場域，政府不得不介入處置。

小紅書涉詐廣告與連結。（記者徐煜勝翻攝）

內政部說明，為保障民眾個資安全，曾於10月14日透過海基會正式函請小紅書母公司——中國「行吟信息科技（上海）有限公司」提出改善方案，但迄今完全無回應。事實上，不僅台灣對小紅書示警，中國自家也曾開罰，美國德州更直接公告禁止使用。內政部表示，該平台迴避中華民國法律管轄，形同放任詐騙橫行，對台灣消費者及平台商家都造成重大風險。

內政部強調，本次對小紅書採取的緊急措施並非獨立事件。統計114年1月至11月，各部會依詐防條例通報的「停止解析」案件累計達45,094組，政府持續針對涉詐高風險網站嚴格過濾。

內政部再次重申，只要跨境提供服務於台灣的網路平台，必須遵守本地法律，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際科技公司，皆已依法設立法律代表人並履行法律義務。

內政部呼籲，包括 Google 等國際平台應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告，避免助長高風險詐騙活動。同時也提醒國人，未下載者請勿下載，已下載者務必立即停止使用，改以符合我國資訊安全標準之合法平台替代。政府後續將持續要求所有網路平台提高資安標準、加強法遵與合作，以保障國人數位安全與消費權益。

