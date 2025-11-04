內政部出手！50人持中國護照「台灣戶籍遭註銷」 劉世芳說重話了

即時中心／黃于庭、陳治甬報導

中國近年來對我國文攻武嚇越發囂張，統戰手段也更加無孔不入。為了防堵敵對勢力威脅，內政部持續進行戶籍清查，領有中國護照、在中國設籍之民眾，均會依法註銷台灣身分證、停用健保等，目前證實已開鍘約50人。對此，內政部長劉世芳今（4）日也做出相關回應。

劉世芳今日赴立法院備詢，會前媒體堵訪。針對50人持有中國護照被除籍，以及未來是否會定期清查一事，劉世芳表示，內政部均依相關規定，若查明屬實，當然會按規定處理。

至於任職於華碩的中國籍配偶錢麗，日前不僅以中國法律四處檢舉同事、主管「支持台獨」，還開設「中華人民共和國解放軍」臉書專頁，多次公然鼓吹武統，台灣戶籍因此遭註銷。陸委會主委邱垂正重話，表示不排除驅逐出境，不過仍要經聯審會決議。

因此，外界相當好奇聯審會何時召開？劉世芳則回應，這方面請陸委會對外說明，因為聯審會牽涉到的機關很多，內政部將配合辦理。

