內政部函准 高虹安今復職 1天當3天拚

高虹安17日上午受邀出席十校藝術聯展，是貪汙罪被撤銷後首度公開露面，心情如釋重負，臉上全程都掛著燦爛笑容。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安助理費案二審17日撤銷貪汙罪，新竹市政府第一時間就向內政部申請高虹安復職，而內政部於昨日下午回函准予復職。高虹安獲知後當下即表示，今早8點就會回到市府上班，復職後的首要任務是讓市政運作無縫接軌，並同步公開施政的3大核心焦點，強調未來將1天當3天拚。

高虹安昨天上午受邀出席新竹市十校藝術聯展開幕活動，是二審宣判後首度公開露面，昨早內政部雖然還未回函准予復職，但高虹安心情明顯如釋重負，一到現場更是受到大批里長、支持者夾道歡迎，全程帶著喜悅的笑容，她坦言，「復職當然是愈快愈好」，感嘆這段時間已等待很久，司法過程更是非常煎熬。

高虹安感性表示，自己背負著選民兩次的委託，一次是市長選舉，一次是反罷免投票，復職後定會1天當3天拚，目標是讓市民感受到安定且進步的新竹，至於基層期待高虹安明年再次展現藍白合順利連任，她則表示目前專注拚市政，還沒去想到選舉。

隨內政部復職公文在昨天下午送達，高虹安長達1年5個多月的停職生涯正式畫下句點，復職後的黃金百日將是修復政治信任的關鍵期。對此，高虹安展現迅速重整市政節奏的決心，明確提出3大具體方向，首先將加速推進停滯的建設，啟動專案檢視，親自逐一檢視包括新竹棒球場修繕、市區交通路網、校園工程等所有重要專案；其次是聚焦全齡福祉政策，強化社會支持網；最後是建立嚴謹財政紀律，打造負責之城，確保城市的長遠發展。 而民眾也相當好奇，高虹安停職期間薪資如何處理？內政部長劉世芳昨說明，將依規定復職後補發薪俸，復職時間則須視新竹市政府後續作業而定。

民眾黨主席黃國昌則指出，新竹市接下來是藍白2026選舉第一個達成共識的地方，相信國民黨主席鄭麗文也會同意，這是一個好的開始，但一定要非常戒慎恐懼，因為最終判決尚未確定，檢察官一定會上訴最高法院，很多事情還很難說，他引用前黨主席柯文哲的名言，「不要低估民進黨無恥的程度」。

黃國昌表示，展望2026選舉，高虹安應該會代表在野黨繼續爭取新竹市長連任；在野黨當初面對大惡罷時，無論是高虹安或藍委鄭正鈐都齊聚在新竹並肩作戰，大家都是站在同一艘船上，沒有人是局外人，所有人會並肩作戰。