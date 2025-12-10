「內政部別再拖！」環團籲屋頂光電法案儘速上路：落實淨零建築政策

內政部日前預告《建築物設置太陽光電發電設備標準》草案，規範新建大樓與面積超過一定數量需加裝太陽光電設施，但草案遲遲無法正式公告。對此，地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會等20多個團體共同呼籲，屋頂光電已成社會高度共識，草案應該要在年底前如期公告，且應維持草案完整適用範圍，將公私部門建物與工廠屋頂全數納入，不得分階段上路。環團認為，唯有讓城市真正擔起用電者的責任，將屋頂光電視為日常基礎設施，才能促使民眾從純消費者轉為綠電生產者，使淨零建築政策落到實處。

廣告 廣告

在這次草案當中，明確規定在新建、增建與改建、樓地板面積逾1,000平方公尺（300坪）以上的建物，每20平方公尺（6 坪）需裝設1kW太陽光電。草案從2023 年起歷經8次研商、凝聚跨界共識；然而1年將盡，正式公告仍遙遙無期，且內政部更意圖限縮適用範圍。此舉不僅削弱屋頂光電的政策力度，更使都市在能源使用上該承擔的責任再次後延，恐拖累台灣整體減碳進度。

環團：此刻退卻難支持國家 減碳進程 ​

台灣氣候行動網絡研究員陳泉潽指出，屋頂光電早已是跨部會、跨社會的共識政策，政府此刻若退卻，不僅使減碳規劃斷層，也損及台灣與國際氣候政策接軌的能力。要達成NDC3.0目標，使2035年燃煤占比降至9%，屋頂光電需布建18GW、提供約7%發電量，換算每年至少新增900MW以上，才能符合路徑。但若如內政部現行規劃僅涵蓋工業倉儲及公有建物，年增量僅剩88MW，距離所需差距懸殊，形同難以支持國家減碳進程。

國際趨勢亦已明確指向建物光電義務化，包括歐盟新版《建築能源效能指令》（EPBD）皆要求新建建物依時程全面加裝光電，視其為能源自主與氣候韌性的基礎建設。台灣若仍停留在限縮適用範圍的保守作法，不僅阻礙建築減碳，更恐使我國在全球淨零競逐中逐步落後。中央與地方應在既有社會共識上加速溝通，確保屋頂光電法制如期上路，使減碳政策具備一致性與可信度。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意指出，若內政部縮減適用範圍，無異破壞自 2023年以來8次研商形成的跨利害關係人共識，也會重創社會對政府政策穩定性與公信力的信任。外界更質疑內政部究竟站在哪一個立場？又以何種標準判定何謂「穩健推動屋頂光電」？政策方向是否仍以全國減碳利益為核心考量？



獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

