內政部制裁小紅書惹議？！沈伯洋指「打詐專法要求」：不配合只能先止血...直言：連TikTok都願意提供執法單位資料

內政部昨（4日）與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，宣布自即日起，將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對中國社群APP「小紅書」發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間一年。對此，民進黨立委沈伯洋今（5日）指出，目前的手段就是打詐專法所要求的。他說明，包含TikTok、Meta等公司都願意提供執法單位資料，「但小紅書就是不肯，這個時候對執法單位來說，就必須先止血」。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元昨日指出，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，「因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年」。命令公布後，引起各界議論紛紛。

對此，沈伯洋今日受訪時指出，打詐的手段很多，打詐專法也是目前難得有共識的專法，「目前的手段，就是打詐專法所要求的」。沈伯洋表示，他了解小紅書有很多資訊，「但是，看看那些被詐騙的人求助無門，如果是別的平台，甚至包含TikTok，都願意提供執法單位資料，讓政府能夠追犯嫌，至少給被害人一絲曙光」。

沈伯洋點出，「小紅書就是不肯配合，這個時候對執法單位來說，就必須先止血，不能讓國人繼續在平台上面被騙」。他說明，目前遭詐騙金額已經到了2億元，而打詐專法能用的手段都已經用了，只好先進入限制接取。

沈伯洋強調，不能因為犯罪共犯提供很多旅行和美妝知識，就認為「好吧、算了，因為你資訊量很豐富」。他說，以前就算要做，沒有那麼多法律手段，「這已經是少數三黨有共識而通過的法律了」。

