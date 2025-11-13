內政部加速落實淨零轉型 明年實價登錄納建築能效標示
內政部因應賴清德總統於今年10月30日氣候變遷委員會議所提三項任務，將以「既有建築節能改善」、「建築產業低碳創新」、「國土安全與都市降溫規劃」三大面向，研提具體行動作為，加速落實淨零轉型。內政部今（13）天預告，明年第一季將修正實價登錄平台 ，主動揭露建築能效標示等資訊，供民眾查詢房價時參考。
內政部今日部務會報安排建築研究所、地政司、國土管理署及消防署報告「總統府氣候變遷委員會三項裁示之具體規劃及作為」，會後由各單輪流說明。
建築研究所所長王榮進表示，根據賴清德指示已規劃三方向，第一、於2028年之前完成所有中央機關與公營事業機構建築物的能源效率盤點；第二、從2026年推動低碳建築標識，預計在2028年以前實施低碳建材、低碳創新工法、智慧建築技術認證製度，希望在2030年所有公有興建建築物都符合低碳標識。
地政司長林家正表示，未來預計將建築能效標示納入不動產出售資訊，讓好的建物可以在市場上反映它的價值，因此會修正不動產說明書應記載事項，未來必須記載建物是否有取得建築能效標示，且仲介必須要跟買賣雙方說明；此外，也將修正實價登錄平台 ，主動把建築能效標示資訊放上去，並結合交易資訊，供民眾在查詢房價時參考。至於何時上路，林家正說，預計在明年第一季完成相關系統的修正。
國土署長吳欣修表示，今年開始推動老屋延壽計畫，因為房屋修繕跟拆掉重建的話，修繕會帶來巨大的減碳效果，每棟大概可減碳60至70％，以3年推動600棟的話，每年大概減碳35.5萬噸；再者，也將新訂建築物設置太陽能光電板規範，預計對總樓地板面積達到1000平方公尺以上的新建建築物優先推動，大概每年發電66萬千瓦，可供1100多戶的公共用電。
至於廣設都市綠帶跟生態廊道部分，吳欣修說，現階段計劃是到民國115年，未來還有116到121年的計劃，已跟行政院提報90億元的經費。
