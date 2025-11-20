內政部協調地方民政系統 明年1／5前完成安全指引家戶普發

國防部全民防衛動員署已印製「台灣全民安全指引」，並由內政部協調地方政府民政系統自今年11月19日起進行發送。（本報資料照片）

為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，國防部全民防衛動員署已印製「台灣全民安全指引」，並由內政部協調地方政府民政系統自今年11月19日起進行發送，將在明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發，有助強化安全意識與全社會防衛韌性。

內政部表示，依據行政院今年10月23日核定的國防部114年「臺灣全民安全指引普發計畫」，本部日前邀集各直轄市、縣市政府溝通協調發送家戶作業，透過各鄉、鎮、市、區公所民政系統包括村里幹事、村里長等人員，將安全指引送達設有戶籍之家戶，以提升全民災害應變知能。

內政部說明，近來包括捷克、法國、瑞典、芬蘭及立陶宛等國家都陸續規劃、發布新版民防手冊、生存指南，採行紙本及電子檔併行的形式，並以普發、自由索取等方式讓民眾獲取資訊。若民眾未領取到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發。本部也將會同國防部全動署赴地方政府瞭解發送情形。

內政部強調，本次配合行政院政策辦理安全指引實體紙本普發，主要考量部分高齡民眾不熟悉線上下載資料，加上危機來臨時可能發生斷網、停電等極端狀況，紙本普發確有必要性，可有效降低數位落差，並確保民眾在關鍵時刻能夠立即取得必要資訊，因為「有準備、更安全」。

