內政部召開廉政會報 貫徹治理提升效能

為深化各單位法治核心價值並精進行政效能，內政部於今（21）日召開115年廉政會報。內政部表示，藉由廉政會報公開、定期會議討論與檢視，使預防機制不斷精進，同時強化宣達廉能法令，提升同仁的法治意識與道德標準，共同攜手反貪腐，營造優質廉能的公務環境。

內政部指出，115年廉政會報由部長劉世芳主持，除一級主管以上人員及所屬行政機關首長共同與會外，並邀請臺灣臺北地方檢察署檢察官黃惠玲、國立政治大學陳奉瑤教授、世新大學吳怡融副教授擔任外聘委員，透過專家學者的專業意見，協力推動內政部廉政工作的興革與策進作為。

會議中，安排警政署及國土管理署就自身業務提出專題報告，警政署針對有員警非因公使用警政資訊系統，導致民眾個資外洩，將規劃於警政資訊系統增設涉及個資查詢警示，並強化相關人員個資安全法治教育；另國土署為杜絕貪污弊端，未來會落實廉政倫理事件登錄，及利益衝突迴避機制，提升行政透明，強化職務輪調制度。

同時，會議中另討論通過「落實辦理公益揭弊者保護法各項措施」及「定期盤點檢視涉密業務及人員」等兩項提案，保護揭弊者的身分保密作業完備至滴水不漏，以及透過制度化、常態化的審核機制，全面盤點機關內各項涉及國家機密的業務，據以核定涉密人員及強化保密管理機制。

