內政部向所有馬太鞍溪「機具超人」致謝 19家營造、7家工程公司等35家協力廠商出席感恩茶會

行政院季連成政委今(30)日出席「馬太鞍堰塞湖溢流災後清淤復原」感恩茶會感謝救災協力救災廠商之貢獻。（圖片來源／ 內政部）

內政部肯定營造廠商投入馬太鞍溪堰塞湖溢流災害復原的辛勤付出與奉獻，於12月30日辦理感恩茶會，行政院政務委員季連成及部長劉世芳共同出席，親自向35家協力廠商及6都所有投入馬太鞍溪堰塞湖溢流救災的機具超人表達感謝。

季連城政委表示，他要代表行政院與全體國人，向所有投入花蓮救災的工作夥伴與志工表達最誠摯的感謝。正因大家齊心協力，才能在短短20天內完成光復鄉側溝與雨水下水道清疏，協助居民逐步恢復日常生活。回顧救災過程，指出來自全臺各地的志工朋友，包括許多年輕人，運用機械、土木等專業，深入溝渠，一鏟一鏟清除淤泥，讓後續清溝車得以接手，救災工作也順利銜接至復原重建階段。堤防修築鋪設加固所需的消波塊、太空包與鋼網三道防線，以及涵管便橋的完成，同樣仰賴機械志工全力支援，才能大幅加快進度；預計明（115）年元旦，馬太鞍溪鋼便橋也將通車。

元旦日，馬太鞍溪鋼便橋也將通車

季政委強調，政府能提供的福利有限，但大家都抱持「苦民之苦」的心，投入救災，這份精神格外珍貴，也藉此呼籲落實全民安全指引，一起守護個人、家園、社會與國家的安全。

劉世芳表示，她與季政委同在賴總統主持的全社會防衛韌性委員會擔任執行秘書。此次馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，行政院團隊迅速啟動應變機制，季政委第一時間進駐現場，擔任前進協調所指揮官，立即展開各項災後復原工作，依循總統與行政院長指示，有效整合資源、提升救援效率。回顧臺灣歷經921大地震、八八風災，到這次馬太鞍溪災情，甚至前幾日國內又發生規模不小的地震，相信大家心中多少都有不安。但臺灣最珍貴的，就是「同島一命」的精神，大家有錢出錢、有力出力，凝聚力量，強化社會韌性。

「同島一命」，有錢出錢有力出力

劉世芳補充，今（114）年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流後，內政部立即徵調全國各大營造及工程團隊，動員下水道在建工程施工廠商的鏟（挖)土機、土車、小貨車及人員進入光復鄉災區展開道路淤泥清除工作。為求在最短時間內完成，內政部整合大型機具（如清溝車）和人力（志工），有系統地清理主要幹道與住宅區周邊的側溝，終如期完成30公里側溝清淤目標；至10月22日中央前進協調所任務解除時，總計完成側溝清淤50.1公里及雨水下水道9.4公里的進度，同時，與國軍協力清除光復商工和光復國中校園內污泥，讓校園順利復課，也使光復鄉避免再遭受後續風神颱風豪雨可能的二次災害。

內政部立即徵調全國各大營造及工程團隊，動員下水道在建工程施工廠商的鏟（挖)土機、土車、小貨車及人員進入光復鄉災區展開道路淤泥清除工作。12月30日舉行感恩茶會。（圖片來源／ 內政部）

劉世芳最後表示，臺灣所處的地理位置，時常會面臨颱風與地震等天然災害，這次災後復原，內政部第一時間調度機具及人力，以最快的速度展開復原工程。未來，也會持續與各地方政府緊密合作，持續強化災害防救、救災應變、復原重建與國土保育等工作，再次強調同島一命，唯有政府與民間攜手合作，建立更有韌性的都市基礎建設，才能共同守護臺灣這片土地與人民的生命財產安全。

機具超人露臉，多是營造廠和工程行

12月30日出席貴賓，包括行政院政務委員季連成、內政部部長劉世芳、內政部國土管理署長吳欣修及副署長於望聖、六都代表、墩興營造董事長吳祥維、真毅營造董事長柯任安、安倉營造董事長張立雍、義選工程負責人洪啟倫、明秀營造負責人吳峰明、巨圓營造負責人謝宗穎與謝書笙、永馨營造負責人陳政弘、欽友營造負責人王維綸、神緯營造負責人郭誌緯、新宏興營造負責人胡秋芬、一六八環保衛生工程行負責人鄧美純、足敖通衛生工程行負責人涂柏誠與涂泓名、嘉南重機械董事長夫人王麗卿、山林水環境工程總經理廖宗銘、輝勝營造總經理陳建廷、建堡營造總經理張仁佩。

以及，安師環保工程總經理黎陳素珍、工信工程副總經理劉永慶、東鑫龍營造副總經理童勤皓、良有營造副總經理陳立容、鑽程工程協理蔡承祐、五湖四海營造協理葉晉廷、升野企業經理陳禎霖、松竹營造經理李志政、詠勁環保企業副理潘柏伸、高輝營造主任彭程凱、立電工務主任吳宥萱、起辰營造主任技師陳正忠、易翔土木包工業現場負責人紀柏宏、閩福發實業專案經理盛善源、瑞誠營造劉清郎、昱達環保何金栩等共同參與。

