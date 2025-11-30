生活中心／綜合報導

內政部今（30）日於部務會報說明「老宅延壽機能復新計畫」，將投入50億元於三年內協助全國約500棟老宅改善安全與居住機能，優先在雙北辦理巡迴說明會。首場說明會特別選在三重先嗇宮舉行，象徵中央高度重視新北老宅問題。新北市議員陳啟能亦協助邀請三重地區超過半數里長到場聆聽政策內容，交流踴躍、座無虛席。

內政部長劉世芳表示，面對人口高齡化、老屋比例攀升，中央將成立「老宅延壽中央顧問團」，以簡化行政流程、強化專業輔導為原則，協助建物進行管線更新、外牆磁磚修繕、屋頂防水、友善無障礙設施等改善工程，並將結合民政系統於各地辦理宣導，務求政策真正落實到社區。

廣告 廣告





內政部啟動老宅延壽計畫 議員肯定方向：放寬門檻、簡政便民

內政部啟動老宅延壽計畫 議員肯定方向：放寬門檻、簡政便民。（圖／民視新聞）





民進黨新北市議員陳啟能，肯定中央以專案預算推動老屋延壽，直指「這不只是改善建物外觀，更是提升居住安全、友善高齡生活的重要政策」，對老化快速的新北市而言尤其重要。他指出，全台屋齡30年以上住宅超過516萬戶，新北市三重、蘆洲地區更是老屋高度集中區，保守估計就有十多萬戶老宅。中央規劃三年補助500棟具示範性意義，但若要真正改善居住安全，「後續勢必得逐年擴大補助規模，才跟得上地方需求」。

在三重先嗇宮首場說明會中，里長們也向中央反映現場民眾常遇到的三大痛點：1.產權複雜、難以取得全體同意書、2.評估、資料準備到請款流程困難度高、3.高齡社區不熟悉數位作業，需要更多協助。陳啟能表示，這些都是社區第一線長期面臨的實際問題，「再好的政策，都要讓民眾能順利申請才叫落實。」

















內政部啟動老宅延壽計畫 議員肯定方向：放寬門檻、簡政便民

內政部啟動老宅延壽計畫 議員肯定方向：放寬門檻、簡政便民。（圖／民視新聞）





陳啟能表示「老宅延壽」不是冷冰冰的工程補助，而是攸關人民安全、尊嚴與生活品質的基本權利。他強調：「老屋修得好，就是在守護一家的安心；政策做得好，就是在守護一座城市的未來。三重、蘆洲為全國老宅密度最高的區域，無論是外牆磁磚剝落、管線老化、或長者居住安全，都是千家萬戶每天面臨的真實問題。因此政策不能只是方向正確，更要「做得快、做得廣、做得到」。

陳啟能指出，本次中央編列50億元是重要的起步，但以三重與蘆洲的老屋規模來看，仍明顯不足。他將代表地方向新北市政府提案，要求市府配合中央「加碼補助」，擴大受惠戶數，讓更多社區真正看得到、申請得到、用得到。

原文出處：內政部啟動老宅延壽計畫 議員肯定方向：放寬門檻、簡政便民

更多民視新聞報導

大槻真希演唱遭「奪麥下台」！日主播挖1圖喊「故意的」

小草看不出「李有宜退黨」？四叉貓曬圖網笑：真中文怪物

邱議瑩造勢全場沸騰！演說全文曝光：寧可受傷也絕不讓高雄被欺負

