內政部啟動老宅延壽計畫 議員肯定方向：放寬門檻、簡政便民
生活中心／綜合報導
內政部今（30）日於部務會報說明「老宅延壽機能復新計畫」，將投入50億元於三年內協助全國約500棟老宅改善安全與居住機能，優先在雙北辦理巡迴說明會。首場說明會特別選在三重先嗇宮舉行，象徵中央高度重視新北老宅問題。新北市議員陳啟能亦協助邀請三重地區超過半數里長到場聆聽政策內容，交流踴躍、座無虛席。
內政部長劉世芳表示，面對人口高齡化、老屋比例攀升，中央將成立「老宅延壽中央顧問團」，以簡化行政流程、強化專業輔導為原則，協助建物進行管線更新、外牆磁磚修繕、屋頂防水、友善無障礙設施等改善工程，並將結合民政系統於各地辦理宣導，務求政策真正落實到社區。
內政部啟動老宅延壽計畫 議員肯定方向：放寬門檻、簡政便民。（圖／民視新聞）
民進黨新北市議員陳啟能，肯定中央以專案預算推動老屋延壽，直指「這不只是改善建物外觀，更是提升居住安全、友善高齡生活的重要政策」，對老化快速的新北市而言尤其重要。他指出，全台屋齡30年以上住宅超過516萬戶，新北市三重、蘆洲地區更是老屋高度集中區，保守估計就有十多萬戶老宅。中央規劃三年補助500棟具示範性意義，但若要真正改善居住安全，「後續勢必得逐年擴大補助規模，才跟得上地方需求」。
在三重先嗇宮首場說明會中，里長們也向中央反映現場民眾常遇到的三大痛點：1.產權複雜、難以取得全體同意書、2.評估、資料準備到請款流程困難度高、3.高齡社區不熟悉數位作業，需要更多協助。陳啟能表示，這些都是社區第一線長期面臨的實際問題，「再好的政策，都要讓民眾能順利申請才叫落實。」
內政部啟動老宅延壽計畫 議員肯定方向：放寬門檻、簡政便民。（圖／民視新聞）
陳啟能表示「老宅延壽」不是冷冰冰的工程補助，而是攸關人民安全、尊嚴與生活品質的基本權利。他強調：「老屋修得好，就是在守護一家的安心；政策做得好，就是在守護一座城市的未來。三重、蘆洲為全國老宅密度最高的區域，無論是外牆磁磚剝落、管線老化、或長者居住安全，都是千家萬戶每天面臨的真實問題。因此政策不能只是方向正確，更要「做得快、做得廣、做得到」。
陳啟能指出，本次中央編列50億元是重要的起步，但以三重與蘆洲的老屋規模來看，仍明顯不足。他將代表地方向新北市政府提案，要求市府配合中央「加碼補助」，擴大受惠戶數，讓更多社區真正看得到、申請得到、用得到。
原文出處：內政部啟動老宅延壽計畫 議員肯定方向：放寬門檻、簡政便民
更多民視新聞報導
大槻真希演唱遭「奪麥下台」！日主播挖1圖喊「故意的」
小草看不出「李有宜退黨」？四叉貓曬圖網笑：真中文怪物
邱議瑩造勢全場沸騰！演說全文曝光：寧可受傷也絕不讓高雄被欺負
其他人也在看
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 14 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 2 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
頌樂來台三角熱褲火辣開唱！粉絲狂安可不放人 她急喊：我要上廁所
韓國實力派女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）今（30日）在台北國際會議中心（TICC）舉行個人巡迴演唱會「Solaris」，魅力全開。原訂演唱28首歌，她在安可時興致大開，現場開放粉絲點歌，加碼超過5首。看到粉絲竟自備歌詞本，她驚呼「怎麼準備這個，神奇」，台下呼喊聲太踴躍，她乾脆用中文笑說：「聽不到！一個人一個人說！」隨即加碼清唱〈月亮代表我的心〉，但因太久沒唱，前奏一下她立刻慌張找歌詞本喊「等一下！等一下！」惹得全場笑成一片。中時新聞網 ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 4 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 8 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 15 小時前