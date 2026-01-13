內政部國土署重申「社宅供給多元化」中央、地方皆責無旁貸

11個關心住宅與社會福利政策的民間團體今天(13日)齊聚國土署門口召開「反對社宅退縮、拒絕政見跳票」記者會，嚴正反對社宅興建目標數字下修，內政部發布新聞稿回應表示，面對人口結構變化與都會區土地條件限制，社會住宅供應必須朝多元化方式推動，這部分中央與地方責無旁貸。

賴清德總統曾提出「興建13萬戶社宅」的政見，但內政部日前說明因缺地等因素，將社宅興建目標下修至4萬戶，被質疑政策轉向。社會住宅推動聯盟等11個民間團體今天(13日)齊聚國土署門口召開記者會，要求行政院與內政部應說清楚、講明白，否則不排除提升抗議行動強度。

內政部發布新聞稿回應表示，截至目前為止，全國直接興辦社會住宅共12萬2,680戶，中央興辦7萬138戶，占57.17%，地方政府興辦5萬2,542戶，占42.83%，未來也會持續透過盤點國公有土地、整體開發區、促參、都市更新分回等多元管道，穩健擴充社會住宅供給量能。同時，租金補貼及包租代管等配套措施持續辦理中，政府推動百萬租屋家庭照顧政策持續不間斷。

內政部國土管理署進一步說明去年六都社會住宅興辦工程決標及開工戶數總計為5,361戶，內政部近期也陸續拜訪新北市、桃園市等地方政府，提醒地方就轄區內整體開發區案件應配合中央提升社宅用地供給精進措施，落實直轄市應留設5%土地作為中長期社會住宅的儲備基地。

內政部並表示，交通部去年7月3日已完成「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」修正，明確將土地取得評估及土地開發所衍生之增額容積回饋，納入社會住宅規劃辦理事項。

根據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」第6條第8項規定，計畫可行性研究報告書經核定後，地方主管機關始得辦理本計畫之綜合規劃，綜合規劃報告書內容應包含土地取得方式評估及與地方民意溝通協調情形、土地開發計畫，以及土地取得及開發所需進行之都市計畫變更內容、大眾運輸導向之車站及沿線土地使用檢討構想、車站機廠土地開發或增額容積回饋辦理社會住宅規劃。

關於民團反映包租代管未必能滿足弱勢戶居住需求等問題，內政部國土管理署指出，社會住宅包租代管第5期計畫已藉由提高房東及業者媒合弱勢戶之補助額度，提升房東及業者媒合弱勢戶之意願，並持續與衛福部合作，針對業者辦理社會福利資源連結的教育訓練，由業者輔導弱勢戶取得社會福利資源，持續強化對弱勢戶的租屋支持。

內政部國土管理署表示，目前包租代管戶數約有10萬戶，其中經濟弱勢、社會弱勢戶占比達43%，充分落實《住宅法》照顧弱勢族群的政策核心。

內政部國土管理署最後表示，2017年至今，全國直接興辦社會住宅已逾12.2萬戶(其中有4萬多戶已完工)，社會住宅包租代管有效契約數有10萬戶，租金補貼核定件數也超過89萬件，合計近百萬戶家庭已獲得政府的照顧與支持。內政部未來會繼續與地方政府合作，透過直接興建、都更分回、容積獎勵等多元興辦方式，並結合租金補貼與包租代管政策，讓社會住宅政策不只是數量的累積，而是成為真正回應人民居住需求、支撐世代安心生活的重要基石。