內政部國土署X高市府公寓大廈防災士南部場 慈濟高雄靜思堂開訓 充實社區防災量能

【記者 王雯玲／高雄 報導】內政部今（6）日偕同高雄市政府在慈濟基金會高雄靜思堂舉辦為期二天的公寓大廈防災士培訓課程（南部場）。次長董建宏表示，為落實「全社會防衛韌性」理念，內政部擴大將社區、各行各業納入防災士培訓對象，以逐步提升全民防災意識。

慈濟高雄公傳鄭楊慶指出，培訓由高雄區合心災害應變中心召集人潘機利號召團隊，包括潘進隆、方上榮、吳宗樺、王獻聰、顏義成，陳清財，溫玉香等人共同指導與鼓勵。同時由災防組劉秋伶組長代表基金會致開訓詞。

潘機利表示，高雄市府工務局配合內政部國土管理署辦理「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」，委託財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，協助辦理12月6日、7日(為2日之課程)的防災士培訓。

防救災相關團體辦理防救災宣導與救助工作，並於災時、災中及災後執行自救互救、協助收容安置及重建等工作，這次專班培訓約有100名，目前從事公寓大廈管理委員會委員、管理服務人員，課程全程免費，課程結束前學員須完成術科測驗及筆試並審查通過後將核發防災士證照。

工務局強調，建立自助、互助的多層次防災網絡，擴充社會防（救）災量能，除增進學員防災觀念與自助互助精神外，更著重於提升社區面對地震、風災、火災等災害時的動員能力，精進其採取正確應變流程的判斷，以強化社區自主防災能力與整體防災的韌性，降低災害的傷害與損失。

董建宏指出，目前全國已有超過7.7萬人完成防災士訓練取得證照，今（114）年底則可望達成10萬名培訓目標，實現人人皆是防災、救災推廣的種子。近期宜蘭、花蓮地區因受到颱風侵擾，災後許多防災士、地方團體及民間志工前進災區，積極協助政府展開多項救災與復原行動，展現民間自助、互助、公助豐沛的能量傳遞。

內政部強調，未來將持續推動「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」，配合全國防災日辦理各項演練，透過日常定期培訓與經驗傳承，讓防災士在面臨突發狀況時，皆能即時發揮應變能力，建立完善的社區互助網絡與國家自主防救災機制。（圖／記者王雯玲翻攝）