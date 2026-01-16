內政部國家公園署玉山國家公園管理處鄭瑞昌處長1月16日走馬上任

20260116141335_0_2f4a23

▲內政部國家公園署玉山國家公園管理處鄭瑞昌處長。（圖／記者石振賢翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】內政部國家公園署玉山國家公園管理處原任處長盧淑妃,於1月16日屆齡退休,職缺由內政部國家公園署金門國家公園管理處處長鄭瑞昌調任。此次人事調動,與金門、陽明山及台江等國家公園管理處處長,於1月19日下午,統一於內政部國家公園署舉行布達交接典禮。

鄭瑞昌處長2度至玉山服務,自81年時即至玉管處擔任技正,後於83年升任玉管處課長,並於115年1月16日再調任玉管處擔任處長職務。鄭瑞昌處長表示玉管處是他公務生涯擔任主管職務之起始,對於玉山的人、土地及萬物有深厚的情感,未來將以國土保育、解說教育、遊憩服務及永續發展為核心任務,精進各項業務發展,期許能在全球氣候變遷下強化園區碳匯管理以落實2050年淨零排放目標,並推動生態保育及發展科研基地,持續與企業ESG攜手合作,共創永續發展的保育典範,另為實踐向山致敬,將加強山屋及設施改善與推廣登山安全,並尊重原住民族文化傳承與自主,發展與部落夥伴共榮之友善關係,帶領管理處同仁攜手將

玉山朝向更具韌性與永續性方向共同努力。

鄭瑞昌處長畢業於國立中興大學水土保持學系研究所,曾任職於金門國家公園管理處處長、副處長及秘書兼室主任;雪霸國家公園管理處副處長及秘書兼室主任;玉山國家公園管理處課長、技正及墾丁國家公園管理處技士等職務,行政資歷豐富完整,尤其擅長國家公園企劃、保育與經營管理。