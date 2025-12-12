內政部國防部合作 強化消防人員健康照護 (圖)

地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝

