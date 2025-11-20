內政部堅持解職「中配村長」！鄧萬華：哪點不符台灣媳婦

花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分，但內政部仍堅持要解職鄧萬華。（圖／東森新聞）





花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分，但內政部仍堅持要解職鄧萬華。對此，陸委會主委邱垂正表示尊重並支持內政部，這立場也引來國民黨立委痛批，違法濫權地打壓中配。

眼前陸配滿滿情緒、滿滿無奈略帶怒火，她就是原任花蓮村長的鄧萬華。

遭解職花蓮村長鄧萬華：「其實我也不會滾回中國去，因為為什麼，孩子在哪裡我的心在哪裡，40萬陸配至少有20萬陸配生小孩吧，難道他們的小孩不是你們台灣之子嗎。」

鄧萬華大吐苦水，原來8月一號她因國籍問題被內政部解職！只見鄧萬華對整起事件，越講越心酸。

遭解職花蓮村長鄧萬華：「從去年的11月到現在，整整一年，一年你把我們弄得每天都是精神內耗，其實我是人不是鐵。」

結果鄧萬華遭遇，如今峰迴路轉！成為全國首例，就在鄧萬華不服向花蓮縣政府提起訴願後，花縣府訴願審議委員會10月29日決議撤銷原處分！到底陸配能不能有參政權，陸委會主委邱垂正一早專訪重申立場！

陸委會主委邱垂正：「陸委會是尊重並支持內政部的立場。」

立委（國）羅智強：「就是違法濫權的打壓陸配。」

陸委會尊重內政部，國民黨立委罵翻內政部錯誤引用，事實上全國除了陸配史雪燕遭解除南投議員公職，結果提訴願遭駁回外，至今仍在北市、新北、桃園等仍有陸配當上里長的個案待解決，更別說民眾黨備位立委李貞秀具陸配身分，未來是否都將被迫面臨被解職命運。

立委（國）羅智強：「我們就提這個修法，中文白癡你聽不懂沒關係，我就在國籍法直接訂定，陸配參政權，不受國籍法規範。」

行政團隊立場踩很硬，兩岸關係如今進入冰點，越讓人看見陸配參政權出現盲點。

