內政部報告全民安全指引 立委籲增加社會對錯假訊息準備

新版全民安全指引內容涵蓋天災、戰災指引，並就不同災害類型包括近期堰塞湖災害，在安全指引中提供應變資訊，國防部從19日起展開家戶普發作業，分4批次，目標在明（2026）年1月5日前配送到全國980多萬家戶。

內政部長劉世芳說明，「目的就是在於針對天災、疫病、極端氣候，乃至敵人侵略等挑戰，提供民眾平時的準備與災時的應變資訊。」

國防部副部長柏鴻輝指出，「是與國際來接軌，包括捷克、法國、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞，以及立陶宛等國家都已經規劃了，類似於我們國家的全民安全手冊指引。」

立院內政委員會24日邀請內政部、國防部，就普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識政策效益評估進行專題報告。針對外界有人質疑浪費公帑、製造恐慌，甚至將手冊當成廢紙丟到回收桶，內政部長劉世芳也做出回應。

民進黨立委蘇巧慧提問，「當你做出一本這樣的指引，卻有這麼多的錯假訊息。」

劉世芳回應，「大家都知道台灣每一年的地震或者是天災，包括現在大家看到的這麼多天災的狀況之下，所以我覺得提供這個訊息的，要嘛就是公主病、要嘛就是王子病，他可能是在無塵室長大的，希望先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶。」

國民黨立委張智倫則詢問，「為什麼不用我們的一般的預算去做發放，要用第二預備金？」

國防部副部長柏鴻輝說明，「因為我們第一次在印製5000本的時候，事實上來講那個時候我們有編列預算來做印製，這個效果非常好我們要增加的時候，發現到我們自己本身在年度預算不足，所以我們才依照《預算法》第70條，我們來申請第2預備金。」

立委也建議，國防部作為主責單位，未來在台灣全民安全指引的內容中，應該增加台灣社會面對錯假訊息的準備。