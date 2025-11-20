內政部大刀！50人我國國籍被註銷 3知名人士也在內

中共對台統戰意圖持續增強，我國內政部移民署已展開大規模國籍清查行動以防範相關風險。（示意圖／翻攝自陸委會官網）





中共對台統戰意圖持續增強，我國內政部移民署已展開大規模國籍清查行動以防範相關風險。移民署表示，這波行動是針對違法在中國設籍者，以及持有中國身分證、護照或定居證的人，統計至今，目前已有50人被除籍，其中有3人更是在台掀起多起政治爭議的話題人士。

內政部長劉世芳先前指出，若發現國人持有中國身分證、護照、定居證等，將會註銷中華民國身分證、護照，並取消健保等一切國人應享有的福利，並同步通知外交部、移民署開啟除籍行動。移民署直言，不管是政府機關通報，還是接獲民眾檢舉，只要消息屬實，就會立即展開調查。

在被除籍的名單中，其中就包含不少「知名」人士。根據《自由時報》報導，第一位是持有中國定居證，在福建省「華僑大學」任教的大學教師張立齊，另一位則是早在2024年設籍中國的跆拳道選手李東憲，還有泉州台青創業園區總負責人林金城，他因協助台人代辦中國身分證被台灣警方通緝，且有詐欺、恐嚇取財、偽造文書、違反著作權法等多項前科紀錄，他們的台灣國籍都被移民署依法註銷了。

此外，內政部在8月曾預告修訂《在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法》，指出這些人必須符合三項條件之一，包括「對國防安全、國際形象或社會穩定有重大貢獻」、「對國家整體利益有助益」，以及「基於人道考量」，才能恢復我國國籍。值得注意的是，若曾參與中共政治宣傳的人，將不具備申請資格。

