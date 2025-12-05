內政部大動作禁小紅書 郭正亮爆藍白反應：一直笑

內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。前立委郭正亮表示，看到這個新聞，國民黨、民眾黨「高興死了」，他寄給一些朋友，他們就一直笑，說你不曉得得罪不少年輕人。

郭正亮4日在《亮話天下》網路直播節目中表示，小紅書才進來1年多，累積詐騙案1706件，內政部長劉世芳就叫次長出來開記者會，立刻停1年。他看小紅書，就是想看大家怎麼過活，結果卻從小紅書開始禁，這是什麼政府，愚蠢到爆。總統賴清德還在煩惱他沒有年輕票，這下是連小紅書也禁，真的可笑。

郭正亮接著表示，小紅書就是Z世代在使用的，Z世代的定義是一般認為1997年之後，簡單講就是30歲以下，欺負30歲以下的「小朋友」，這很過分。他更不禁表示，使用小紅書的30歲以下年輕朋友「造反啦」，這種政府，明年投票讓他倒。

郭正亮指出，內政部依照《詐欺犯罪危害防制條例》規定，暫停期間1年。看到這個新聞，國民黨、民眾黨高興死了，他寄給一些朋友，他們就一直笑，說你不曉得得罪不少年輕人，還有人在小紅書上是做小生意的，得罪多少人。

郭正亮表示，如今竟然拿出來的目的叫做防止詐騙，真是有夠可笑，他自己每天檢舉都在臉書，結果你在打壓小紅書，因為你不敢得罪美國，講白了，臉書詐騙遠遠超過小紅書，你不敢得罪， 一個政府如果做到雙標成這樣，大概也沒救了，就看未來幾天會有多少人造反。

