內政部完成10萬防災士訓練 展現社會防衛韌性成果

總統府今(23)日召開第6次「全社會防衛韌性委員會」，並報告相關計劃執行成果。在民力訓練部分，內政部已完成10萬人次的防災士訓練、並與多國進行民力訓練的交流；數發部則將首度引進我國專屬的高軌通訊衛星，強化資通韌性，並建立資安快打部隊，阻止可能的駭客攻擊。

總統府23日召開「全社會防衛韌性委員會」第6次會議，並報告2025年度民力、物資、能源、醫療及通訊等五大主軸的執行成果。

有關民力訓練及運用部分，內政部長劉世芳表示，2025年度各類城鎮韌性演習共計11場，動員4.6萬人次。而依演訓經驗與成果，2026年相關演訓將精進軍、民之間的相關整合訓練。

劉世芳指出，目前民防隊訓練已達28萬人次；防災士訓練則達10萬人次目標，並有9.4萬人取得證照；企業或團體的T-CERT應變隊部分，迄今則已成立90隊，預計在2028年成立320隊。

劉世芳強調，將持續以無預警、無腳本的方式進行相關實況演訓，並將軍、警、消、醫、關鍵設施與社區居民納入後續演訓想定與指揮架構；另外也將持續強化國際的交流合作。劉世芳說：『(原音)與友盟的國家透過聯合訓練、聯合演習、聯合作業，建立國際的合作網絡。同時與亞太災難管理聯盟(A-PAD)-日本、韓國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡、孟加拉等也簽署的合作備忘錄，希望能夠強化民力專業領域的訓練。』

另外有關資通、運輸及金融網絡安全方面，數發部長林宜敬則表示有三項重要目標，包括「網部不能斷」、「系統不能被駭」及「資料不能丟失」。為此數發部積極佈建陸、海、空3D立體防禦的通訊應變網路。

林宜敬說明，未來空中將建立積極多元的衛星應變通訊網路，由美商Astranis引進我國首顆專屬高軌衛星，並導入Amazon LEO等新興星系；陸上部分則會增購柴油發電機組，避免基地台斷電失效；海底除增設海纜外，並會加裝類似盔甲的防護，同時加強科技監控避免受損。



數發部長林宜敬。(圖：總統府)

至於資安部分，林宜敬強調，資安防護就是好人與壞人間的不斷攻防，事前會盡量做好各種防備，一旦真遭破壞，也會迅速應處。林宜敬說：『(原音)我們會建立資安應變快打部隊，迅速地把這個系統修復；當發現這種新的駭客攻擊，我們必須把這個經驗迅速地擴散，讓所有的政府機關還有民間企業都知道說有新的破洞被發現了。』

在社福醫療部分，衛福部長石崇良則指出，為強化我國社會醫療韌性，除已儲存12萬人份的重要外傷用品醫材，並建置國內首座血袋廠，未來每年將可生產230萬組血袋。(編輯：宋皖媛)



衛福部長石崇良。(圖：總統府)