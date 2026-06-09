內政部宗教政策宣導座談會移師澎湖 與宗教團體面對面交流凝聚共識

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▲內政部今日於澎湖舉辦「宗教政策宣導座談會」，由內政部長劉世芳、澎湖縣副縣長林皆興共同出席，與地方宗教團體代表面對面交流。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】內政部今（9）日於澎湖舉辦「宗教政策宣導座談會」，由內政部長劉世芳、澎湖縣副縣長林皆興共同出席，與地方宗教團體代表面對面交流，針對宗教事務推動與實務執行進行交換意見，期盼透過中央與地方攜手合作，協助宗教團體健全發展。

▲與地方宗教團體代表面對面交流。

此次座談會針對「宗教團體土地建物合法化」、「宗教團體財務申報及公告」及「兩岸宗教交流」等三大議題進行交流。透過實務案例分享，說明不合法寺廟、教堂等宗教場所如何依現行建築及土地使用規定辦理合法化程序；同時宣導財務申報及公告制度的重要性，以建立廉潔透明的宗教環境，掌握寺廟營運狀況，提升信眾對宗教團體的信任與安心。

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在兩岸宗教交流議題方面，內政部提醒，由於兩岸制度與環境有所差異，宗教團體辦理相關交流活動時，應依法辦理並秉持風險意識，回歸宗教文化交流本質，秉持對等尊嚴、健康有序原則，推動正常且良性的兩岸宗教互動。

林皆興表示，感謝內政部長劉世芳、內政部宗教及禮制司長林振祿率團蒞臨澎湖舉辦座談會，也感謝各宗教團體代表踴躍參與。他說，有些法令規範在理解與實務運作上，難免因認知差異產生疑問，因此更需要透過積極溝通與充分說明，凝聚共識。

林皆興指出，期盼藉由此次面對面交流，讓宗教團體充分反映實務需求與意見，也讓中央與地方政府更深入了解第一線面臨的問題，作為未來政策推動與法令執行的重要參考。

劉世芳表示，感謝各宗教團體長期發揮安定人心、撫慰社會的正向力量。希望透過此次座談會，深入了解宗教團體在實務上遭遇的困難與需求，在法規制度下提供必要協助，保障宗教團體合法權益。

劉世芳也提到，內政部目前正積極推動防災士培訓，培養民眾防災觀念與緊急救護、避難應變等技能，期盼未來有更多宗教團體共同投入防災士訓練，結合宗教場域深耕社區防災工作，提升自助、互助能力，共同建構具韌性的安全社區。