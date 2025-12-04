內政部宣布封鎖「小紅書」 大批網友諷：快改名「小綠書」！

刑事警察局宣布，在台用戶逾300萬人的大陸「小紅書」APP，內政部暫定將封鎖1年，引發網友熱議，紛紛表示要不要抖音、蝦皮、淘寶、YouTube一起禁？也有網友嘲諷趕快改名「小綠書」。

小紅書示意圖。(圖/中天新聞)

由於國安局資安檢測有15項指標全數不合格，且自2024年迄今涉及1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，刑事局今（4）日表示，內政部將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。

網友紛紛在「中天新聞」粉專留言，「想禁就禁唄，綠蛆黨又不是今天才玩這個，中天不是嗎」、「要禁就禁，不要抹黑找借口啦！」、「所有中國日用品都有資安問題，全部都禁吧！」、「封島不是更好」、「封鎖民進黨 2026 2028 有種封島 禁止出國」、「封島不是更有效率，全不要對外接觸就好啦！」。

廣告 廣告

(圖/中天新聞)

也有網友認為，「其他平台也充斥詐騙...同一標準處理？」、「抖音很多內容都到YouTube了，一起封啊！」、「不然淘寶也封~笑你不敢 淘寶一封台灣有多少人會斷炊」、「要就蝦皮一起啦 垃圾冥禁黨 只會跪日舔美」。

此外，有網友表示，「內政部長之前公然叛國不下台還在繼續亂搞，真的是天怒人怨！」、「詐騙集團才不管有沒小紅書，照騙不誤」、「小红書趕快改名為小綠書就不會禁了」。

(圖/中天新聞)

(圖/中天新聞)

(圖/中天新聞)

延伸閱讀

台中海線要有好市多了？ 盧秀燕證實：已透過地主提用地審查

盧秀燕鬆口談總統大選：第四次政黨輪替對中華民國是好事

挺過豬瘟！最新民調曝滿意度破6成 盧秀燕：未來會更努力