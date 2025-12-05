內政部宣布禁封小紅書 鄭麗文：假借打詐名義構築網路長城
內政部昨天宣布，小紅書近2年涉詐案1706件且對發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。國民黨主席鄭麗文今天（５日）重批民進黨政府禁封小紅書是假借打詐的名義，實際上就是構築網路長城的起手式，是對網路自由的大幅限縮。
鄭麗文並用「封禁小紅書，民進黨終究活成了自己最討厭的樣子」為題，在臉書上發表看法。她指出，熟悉網路的朋友都知道，無論是要搜尋旅遊攻略、穿搭指南、美妝教學等等，很多人直覺反應就是點開「小紅書」，在眾多社群平台中，小紅書是大家公認最無涉政治、最高度生活化的。現在民進黨竟以「打詐」為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的大幅限縮。
鄭麗文指出，內政部聲稱封禁小紅書是為了防止詐騙，但事實上，根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙媒介平台前八名包括了Facebook（Meta)、Threads、Instagram、Line、Google及Tiktok等等，並沒有小紅書。其中，Facebook的詐騙案件僅30日內就超過5萬件，而官方公佈的數字，小紅書從2024年至今的詐騙案件量則是1700多件。
鄭麗文質疑內政部還稱小紅書未依規範在台設置法律代表人，未受中華民國法律管轄，所以遭詐騙無法追查。問題是，目前大家使用的社交平台（尤其是很多人使用的交友軟體）都充斥著大量的詐騙資訊，但這些在台灣都沒有設置法人代表，且已通報案件數量甚至遠超過小紅書，政府要不要把這些軟體和平台一一封禁？更不用提，包括Facebook在內的眾多平台，即便依規提供了用戶資訊，詐騙案的破案率又有多高？有多少案例是在Facebook上被詐騙、最後卻因查不到用戶（或IP不在境內）草草結案的？既然Facebook（Meta）、Thread這些平台依規配合打詐，卻還有這麼龐大的詐騙案件頻頻發生，是否應該封禁？
鄭麗文強調，民進黨政府封禁小紅書根本只是假借打詐的名義，實際上就是構築網路長城的起手式。因為看到小紅書上的用戶不分國籍、不分政黨，討論各種美妝、服飾、生活議題都可以和樂融融，這恰巧正是民進黨最不想看到的。網路上已經很多朋友都開始問「要如何翻牆看小紅書」，不僅讓我們感嘆，台灣一向引以為傲的網路自由、言論自由，都已經被民進黨以國安為由箝制、扼殺。從封殺中天、到現在封禁小紅書，民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子。
