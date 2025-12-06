內政部宣布禁小紅書1年惹議！蔣萬安諷卓揆：反中反到自己變共產黨

針對小紅書遭禁1年，台北市長蔣萬安今天（6日）受訪時轟卓揆，「反中」反到自己變成共產黨。（資料照片／鄒保祥攝）

內政部日前宣布為打詐將封鎖「小紅書」1年，引起大批年輕人反彈，行政院長卓榮泰昨說明，小紅書來自中國大陸，「是放任它的言論不自由來傷害我們的言論自由」，政府無法接受。對此，台北市長蔣萬安今天（6日）受訪時砲轟卓榮泰，「反中」反到自己變成共產黨，人民無法理解。

內政部刑事局昨宣布「小紅書」涉及詐騙案多達上千件，政府要求提出改善卻遭已讀不回，加上因國安居認定資安檢測不合格，因此封鎖小紅書1年，隨即引發輿論譁然。卓榮泰昨更直言，小紅書來自中國，是一個高度言論不自由的地方，「他們放任這種不自由的言論來傷害我們的言論自由」，政府不能接受。

對此，蔣萬安今天一早出席公開活動受訪時反問，「現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？」他接著嗆卓揆，反中反到自己變成共產黨，他相信人民無法理解，也沒辦法接受。

至於內政部以打詐為由封鎖小紅書，蔣萬安說，打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法沒有章法，甚至沒有目的，所以如果民進黨政府執意要這樣做，那一個月後，大家就來檢視打詐成果。



