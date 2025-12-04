內政部宣布禁「小紅書」1年 陸委會：針對詐騙而非國家

對於小紅書遭禁，陸委會副主委梁文傑今天（4日）回應，這是針對詐騙案、假訊息，並非針對哪個國家的軟體。（資料照片／李智為攝）

刑事局今日公布，小紅書APP自民國113年起至今，涉及詐騙事件累計達1706件。內政部依法對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，封鎖期間暫定1年。對此，陸委會發言人梁文傑今天（4日）說明，這是針對詐騙案、假訊息，並不是針對哪個國家的軟體。

刑事局今天指出，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，該APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，且該APP自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難。

廣告 廣告

為此，內政部宣布將依〈詐欺犯罪危害防制條例〉第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。消息一出，引發各界熱議。

對於小紅書遭禁，梁文傑今天下午主持陸委會例行記者會時先是問「小紅書有遭禁嗎？」隨後則進一步說明，這是針對詐騙和假訊息，並不是針對哪一個國家的軟體，「而是跟詐騙有關」。



回到原文

更多鏡報報導

《國籍法》要求中配參政「單一忠誠」 陸委會：保護中配免於中共威脅

賴清德拋「中共2027武統台灣」惹議 陸委會幫滅火：料敵從寬才是最佳應對之道

馬英九批賴清德形同宣布進入「戰爭狀態」 陸委會酸：總先把責任推到台灣內部