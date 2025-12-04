內政部宣布限制小紅書1年 數發部：收到處分將依程序啟動

在台擁有超過300萬用戶的「小紅書」APP，內政部公告將對「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取，暫定期間1年。對此、數發部今（4）晚回應、待內政部正式行政處分送達後，TWNIC（台灣網路資訊中心）將依程序協助啟動限制。

數發部。（圖／報系資料照）

刑事局統計，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國安局資安檢測15項指標全數未合格，近期該平台在台灣使用量於1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄被害人求償無門，自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元。

刑事局指出，因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，為因應情資研判及實際偵辦高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年後續將視該公司是否善意回應及主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部出手限制小紅書1年。（圖／中天新聞）

對此，數發部在晚間回應，本次操作將由網路接取業者依規範執行DNS RPZ機制，TWNIC則負責協作技術層面。

刑事局今舉行記者會說明「小紅書」涉詐內容。（圖／翻攝畫面）

對於停止解析及限制接取的影響，數發部指出，由於行政處分尚未正式送達，須視處分內容而定，因此對實際影響仍需視後續細節研判。

