內政部宮廟16講 陸國台辦批「褻瀆宗教」：人在做、天在看

近日內政部與全台16縣市著名宮廟合作，辦理「《台灣全民安全指引》宣講會」。首場活動中，消防署長蕭煥章稱大陸是「壞鄰居」。對此，大陸國台辦稱此舉為「對宗教信仰的褻瀆」，並嗆「人在做，天在看」。

內政部9日於基隆慶安宮舉辦第一場安全指引宣講會。（圖／翻攝內政部官網）

大陸國台辦17日舉行例行記者會。有記者提問表示，民進黨將與全台宮廟合作舉辦16場所謂「《台灣全民安全指引》宣講會」。9日，在基隆慶安宮首場活動中，主辦方聲稱大陸是「壞鄰居」，大肆渲染大陸「軍事威脅」，煽動「抗中保台」，引發輿論質疑是在為選舉造勢準備。大陸對此有何評論？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，這是對宗教信仰的褻瀆。她認為，民進黨一再恐嚇打壓參與兩岸宗教和民間信仰交流活動的島內人士，甚至將媽祖、關公誣稱為「統戰工具」，現在又將原本清淨祥和的宮廟當成儲存武器的「彈藥庫」和鼓噪戰爭的場所，當作騙取選票、製造仇恨、宣揚「台獨」謬論的工具。

接著，朱鳳蓮稱，民間有句俗語，「人在做，天在看」，民進黨政客的惡劣行徑，已經遭到島內輿論的強烈質疑。

此前，內政部表示為推動全民防災觀念，透過在地寺院宮廟的社區影響力，於12月開始邀縣市首長參與在全台16間著名宮廟合作辦理的「《台灣全民安全指引》宣講會」。9日內政部於基隆慶安宮舉辦第一場宣講會，由部長劉世芳、消防署長蕭煥章及立法委員王正旭主講。據媒體報導，消防署長蕭煥章於活動中稱「我們的壞鄰居，船啦、飛機啦，好像油都不用錢，每天在那邊飛啦，在飛吼其實我們飛彈都有對著，我們的飛彈跟以色列一樣多啦，比他們更嚴密，都有對著喔，好膽你來看看沒關係，我吃剩飯等你」。

