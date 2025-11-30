內政部審議通過宜蘭大南澳台拓地放領 邁出重啟公地放領第一步

。（圖片來源／宜蘭縣政府官網）

為協助自耕農取得農地，處理歷史遺留下來的土地問題，總統於日前宣布重啟公地放領政策，內政部在28日召開公地放領審議會第1次會議，審議通過財政部國有財產署所提宜蘭縣大南澳地區326筆放領土地，面積約64公頃。內政部表示，本案是重啟公地放領後的第一個審議案件，正式邁出放領工作的第一步，後續將與財政部、縣市政府協力合作，儘速辦理租約清查等各項放領作業，希望能讓農民早日實現「耕者有其田」。

內政部說明，依行政院指示，政府將基於依法行政、信賴保護與國土保育3個原則，重啟「國有平地耕地」及「國有邊際養殖用地」公地放領，並以宜蘭縣大南澳地區台拓地先行試辦。申請承領的農民必須為65年9月24日前已合法訂定租約且至今仍承租，同時須符合「國有耕地放領實施辦法」及「國有邊際養殖用地放領實施辦法」規定。

內政部指出，本次審議通過的宜蘭縣大南澳放領土地，後續將由財政部先依法儘速完成處分程序，再送交宜蘭縣政府公告放領及通知承租人申請承領。經申請承領的土地，將由縣府進行調查確定及通知繳價，待繳清地價後即可取得土地所有權。

