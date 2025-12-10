內政部封小紅書引論戰 王世堅憂：犧牲民主自由的台灣價值

民進黨立委王世堅今表示，禁掉小紅書雖解決部分詐騙問題，但也犧牲掉台灣引以為傲民主自由。（圖／袁維駿攝）

內政部近日對小紅書發布為期1年網路停止解析及限制接取命令，引發兩派網友論戰。民進黨立委王世堅今天（10日）受訪時表示，他知道內政部長劉世芳護國心切，但禁掉小紅書雖然解決了中共可能統戰的問題，也解決了部分中共詐騙的問題，相對的也犧牲掉台灣最引以為傲的民主自由，也沒有包容不同的聲音。

民進黨立委王世堅今天下午出席中常會前接受媒體聯訪，對於近日內政部對夏宏書下「禁令」，王表示，自己這1年多來才使用智慧型手機，自己對臉書、小紅書都不理解，只知道他們是平台。他認為台灣的價值就是民主自由，她相信內政部深愛台灣、護國心切，但如果是自己不會驟然下決定禁掉小紅書。

廣告 廣告

王世堅指出，因為禁掉小紅書雖然解決了中共可能統戰的問題，也解決了部分中共詐騙的問題，相對的也犧牲掉台灣最引以為傲的民主自由，也沒有包容不同的聲音。很重要的是，其實中共統戰這幾十年來，對台灣一點影響都沒有，這十幾年來的民意調查，包括最新民意調查，在2300萬台灣人民心中主張統一的不到3％，而且越來越少。

王世堅認為，隨著網路平台越多，很多都是境外，甚至是紅色中國那邊來的，但也表示台灣人民很有智慧，會分析各種平台使用的原因，但是不會受到他們夾雜統戰目的，台灣人民有智慧去判斷，「所以我們根本完全不用怕」。

王世堅擔心，人民長期在台灣建立起民主、自由的台灣價值，要禁小紅書，劉世芳也有他的憂慮，只能說她護國心切，以她的經驗來看，小紅書有詐騙的廣告，台灣跟平台聯繫商量，大家一起幫忙合作，平台卻置之不理，當然就會用比較強硬的手法，但每件事情都是會付出代價，「當我們用強硬的瘦法去禁的時候，對台灣長期引以為傲的民主自由平等台灣價值，當然會拖垮國家」。



回到原文

更多鏡報報導

上拳願擂台PK王世堅？游智彬簽「生死狀」喊：接受挑戰

拒赴中交流遭國台辦反咬「沒出息」 王世堅高EQ反擊：這個月被叫習慣了

不選台北市長！王世堅首曝「內心沉重原因」：不想輸蔣家