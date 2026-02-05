內政部封殺李貞秀拒給機密文件 黃國昌：政治攻擊！劉世芳嘴臉就那樣

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委李貞秀3日宣誓就職時拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到中國辦理相關手續，但不被當地公安局接受；然而，內政部長劉世芳表態，未來內政部不會提供「機密等級以上」文件給李貞秀。對此，民眾黨主席黃國昌今（5日）認為，這就是民進黨一貫發動政治攻擊的延續，劉世芳刻意說機敏資料不給調閱，但過去跟內政部要機敏資料也是不給，「劉世芳在國會裡面的嘴臉就是那樣，她什麼時候好好回答過問題了？」

黃國昌上午接受節目《千秋萬事》專訪，主持人王淺秋問，不在立院後剩下白委就挨揍嗎？黃國昌則說，「不用擔心，黃國昌不會不在，黃國昌一直都在。民進黨這些立委最近的發言已經精神錯亂，一方面不斷透過各式各樣的言語攻擊、霸凌民眾黨新任的立法委員，另外一方面又說『黃國昌走了，我們現在可以開始來討論綠白合了，有很多事情可以好好講』，乍看之下，民進黨這群人根本就陷入了一個精神錯亂的狀態，他們玩的兩面手法，老狗變不出新把戲，是幼稚園等級的伎倆。」

至於李貞秀國籍爭議，黃國昌說，這就是民進黨一貫發動政治攻擊的延續，劉世芳刻意說機敏資料不給調閱，但過去跟內政部要機敏資料也是不給，「我在質詢台上問劉世芳，她也不回答問題啊，擺出一副很高傲表情，劉世芳在國會裡面的嘴臉就是那樣，即使不是機敏的資訊，即使站在備詢台上面，劉世芳什麼時候好好回答過問題了？」

