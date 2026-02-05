內政部封殺李貞秀「拒給機密文件」 黃國昌轟霸凌：老狗變不出新把戲

針對內政部封殺李貞秀拒給機密文件，民眾黨主席黃國昌今天（5日）接受專訪時砲轟霸凌。（圖／鄒保祥攝）

具中配身分的民眾黨不分區立委李貞秀，因放棄國籍問題引起爭議。內政部長劉世芳昨表示，未來在立院面對李貞秀，將不提供調閱機密文件。對此，民眾黨主席黃國昌今天（5日）接受專訪時砲轟，這就是民進黨一貫發動政治攻擊的延續，不斷透過各式各樣的言語攻擊、霸凌民眾黨新任的立法委員。

針對劉世芳昨宣布，內政部未來不可能會提供李貞秀調閱機密資料，黃國昌今天接受專訪時怒轟，這就是民進黨一貫發動政治攻擊的延續，過去內政部不是機敏的資料，內政部也是不給，「我在質詢台上問劉世芳，她也不回答問題，就是擺出高傲表情，權在我手上，錢在我手上，要不然你要怎麼樣？」

黃國昌直言，劉世芳在國會裡面的嘴臉就是那樣，即使不是機敏資訊、站在備詢台上，「劉世芳什麼時候好好回答過問題了？」

面對媒體追問未來不在立院後，剩下白委挨揍，黃國昌則強調，「不用擔心，黃國昌不會不在，黃國昌一直都在」。

黃國昌痛批，民進黨立委最近的發言，讓他明顯感覺到精神錯亂，他們一方面不斷透過各式各樣的言語攻擊、霸凌民眾黨新任立法委員，另一方面又喊，黃國昌走了就可以開始討論綠白合，「民進黨這群人玩兩面手法，老狗變不出新把戲」。



